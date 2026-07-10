5 cortes de pelo para estilizar la cara cuadrada

Los cortes de pelo se van renovando constantemente, pero no todos los estilos son recomendados para todas las personas. La forma del rostro es fundamental para elegir correctamente un cambio de look que te beneficie. Si tienes la cara cuadrada pues esta nota es para ti.

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En cuanto a los rostros cuadrados se caracterizan por tener facciones más marcadas, especialmente en la zona de la mandíbula y la frente. Ante esto lo que se debe hacer es acompañar los rasgos con cortes de pelo que brinden movimiento y equilibrio.

¿Cuáles son los cortes para cara cuadrada?

Corte de pelo mariposa

El primero de los recomendados es este estilo con capas largas y suaves. El corte mariposa crea movimiento alrededor de la cara y aporta una sensación más dulce y equilibrada. Además, funciona tanto en cabello liso como en melenas onduladas.

Con flequillo abierto

Aquí nos encontramos con un flequillo cortina que es un complemento para los rostros cuadrados. Estos rostros tienen la frente más marcada por lo que este estilo ayuda a suavizar las líneas y aporta armonía.

Haz un corte bob con peinado de flequillo de cortina.|(ESPECIAL/Pinterest)

Long bob

Este corte de pelo va por debajo de la mandíbula. Este estilo ayuda a estilizar visualmente las facciones y suaviza la zona inferior del rostro. Si, además, incorpora un acabado ligero y movimiento en las puntas, el resultado es un 10.

Shaggy bob

Aquí tenemos un corte muy atrevido que se puede lucir con capas suaves, sin un desfilado excesivo. También es importante que se preste atención a la longitud que sobrepase ligeramente la barbilla. De esta forma, el corte gana movimiento.

Corte modern shaggy con flequillo de cortina para rostros redondos|Pinterest

Bob con puntas desfiladas

Por último, tenemos este corte bob con las puntas desfiladas que rompe la rigidez de las líneas rectas. Además, aporta movimiento y suaviza visualmente la zona inferior marcada. El resultado es un corte más favorecedor y con un efecto mucho más natural