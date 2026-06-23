4 cortes de pelo para graduación 2026; te verás hermosa y elegante

No hay como cerrar un ciclo e iniciar otro con un cambio de look que sirva para expresarnos y reflejar nuestra disposición para experimentar una nueva etapa en nuestra vida. Ahora que estamos en temporada de graduación 2026, si estás pensando en una renovación para tu cabellera, te compartimos algunos cortes de pelo que están en tendencia y te van a encantar.

4 cortes de pelo para graduación 2026

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1. Bob francés

Para tener un toque de lujo silencioso, glamour clásico y lucir tu vestido al 100%, actualmente no hay como un bob francés; celebridades como Selena Gomez han demostrado en diversas ocasiones su elegancia y versatilidad. Lo de hoy es llevar este corte con volumen, y puede ser una gran idea para tu graduación 2026.

Cabe recordar que el bob francés se caracteriza por llegar a la barbilla como máximo y tener movimiento.

2. Feather cut

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El pelo con mucho movimiento y cortado en capas tan suaves que parecen plumas, está muy de moda para la temporada de graduación 2026. Se puede peinar de manera que remita inmediatamente a los looks de celebridades como Sabrina Carpenter, sobre todo si se incluye un flequillo de cortina.

Es común que un llamado 'feather cut' se haga en cabelleras de longitud media, para que se aprecie todo su volumen. Normalmente se peina con secadora, como explica la revista Allure.

3. Bixie, una opción moderna y cool para una graduación 2026

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Este es un innovador corte que puede ser una gran opción para quienes buscan algo atrevido y fuera de lo común. Como sugiere su nombre, es un híbrido entre un corte bob y un pixie, pues tiene la estructura del primero y la longitud mínima del segundo.

4. Capas largas

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Hay cortes que nunca dejan de estar de moda y que se adaptan para casi cualquier peinado que quieras experimentar en tu fiesta de graduación 2026, ya sea que te festejen a ti o vayas como invitada. Si no quieres perder extensión ni volumen, recurre a un corte de cabello de capas largas.