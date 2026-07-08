Yolanda Andrade reaparece con parche en el ojo y preocupa al revelar que atraviesa por un duro mometo: “mi cabeza está sufriendo mucho dolor”

La preocupación por la salud de Yolanda Andrade volvió a crecer entre sus seguidores y allegados, luego de que apareciera a través de sus redes sociales con un parche en uno de sus ojos y con evidente cansancio confesó que atraviesa días complicados debido a fuertes dolores que ha experimentado en todo su cuerpo.

En el material que colgó en su cuenta de Instagram, Andrade habló con sus fans sobre el dolor que ha presentado en las últimas horas y el cual se ha extendido en gran parte del cuerpo, sin embargo, con el esfuerzo que la caracteriza señaló que próximamente saldrá adelante.

“Mañana voy a amanecer mejor. Hoy sí me tumbó el dolor. Lo peor es que ahora es el otro ojo, mi cabeza está sufriendo mucho dolor. Bueno mi cabeza, mis costillas… toda la carrocería”, expresó.

Tras dar a conocer su estado de salud y mostrar cómo se siente, las imágenes generaron cientos de reacciones en su publicación donde fans le desearon una pronta recuperación y destacaron la fortaleza con la que ha enfrentado los problemas de salud que ha presentado en los últimos años.

¿Cómo se encuentra actualmente Yolanda Andrade?

Hasta hoy 8 de julio de 2026, la conductora continúa compartiendo actualizaciones del avance o retrocesos que ha presentado físicamente contra la dura batalla que atraviesa, su más reciente aparición en redes muestra que sigue lidiando con episodios de intenso dolor, especialmente en la cabeza y la zona ocular.

Por el momento, pese al proceso de recuperación que presenta la originaria de Culiacán, Sinaloa, no ha sido hospitalizada, por lo que se podría creer que actualmente se encuentra estable.

¿Qué enfermedad padece Yolanda Andrade?

A principios de 2026, Yolanda Andrade confirmó públicamente que fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas encargadas del movimiento muscular. Antes de ese diagnóstico, la presentadora ya había enfrentado diversas complicaciones de salud relacionadas con un aneurisma cerebral, padecimiento que le provocó alteraciones visuales y sensibilidad a la luz, motivo por el que en distintas ocasiones ha utilizado un parche en el ojo.