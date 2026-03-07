Estos son los 7 cortes de pelo para mujeres con la boca grande
Sin dudas un corte de pelo es un gran paso por lo que tienes que elegirlo perfectamente.
Los cortes de pelo son grandes aliados a la hora de resaltar los rasgos si se elige con conciencia. Es por esto que los consejos de los especialistas son importantes a la hora de tomar una decisión.
Para equilibrar visualmente una boca grande, el objetivo principal es suavizar los rasgos y atraer la atención hacia la parte superior o los laterales del rostro. Los estilistas sugieren cortes que aporten movimiento y eviten líneas rectas cerca de la mandíbula.
¿Cuáles son los mejores cortes de pelo para lograr equilibrio?
Cortes Recomendados
Bob en capas o "ShaggyBob": Las capas desestructuradas y con textura ayudan a suavizar la zona inferior del rostro, evitando que el foco se centre únicamente en la boca.
Corte Mariposa (Butterfly Cut): Al tener capas largas que enmarcan el rostro y aportan mucho volumen en la parte superior y media, este corte desvía la atención hacia los ojos y pómulos.
Long Bob Asimétrico: Un corte que sea más largo en la parte delantera y sobrepase la línea de la barbilla ayuda a alargar visualmente el rostro, equilibrando las proporciones horizontales de una boca ancha.
Corte Wolf: Este estilo con mucho volumen y flequillo tipo cortina es ideal para crear un marco dinámico que "rompe" la atención directa sobre las facciones individuales.
Consejos de Estilismo
Flequillos: Opta por flequillos abiertos (tipo cortina) o desfilados hacia un lado. Evita los flequillos rectos y pesados, ya que pueden "encerrar" el rostro y hacer que la parte inferior se vea más prominente.
Textura y Volumen: El cabello con ondas naturales o rizos suele ser más favorecedor que el cabello excesivamente liso, pues la textura añade distracción visual.
Raya al lado: Cambiar la raya haciaun lateral creauna asimetría que rompe la centralidad de la boca, haciendo que el rostro luzca más compensado.