Estos son los 7 cortes de pelo para mujeres con la boca grande

Los cortes de pelo son grandes aliados a la hora de resaltar los rasgos si se elige con conciencia. Es por esto que los consejos de los especialistas son importantes a la hora de tomar una decisión.

Para equilibrar visualmente una boca grande, el objetivo principal es suavizar los rasgos y atraer la atención hacia la parte superior o los laterales del rostro. Los estilistas sugieren cortes que aporten movimiento y eviten líneas rectas cerca de la mandíbula.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo para lograr equilibrio?

Cortes Recomendados

Bob en capas o "ShaggyBob": Las capas desestructuradas y con textura ayudan a suavizar la zona inferior del rostro, evitando que el foco se centre únicamente en la boca.

Corte Mariposa (Butterfly Cut): Al tener capas largas que enmarcan el rostro y aportan mucho volumen en la parte superior y media, este corte desvía la atención hacia los ojos y pómulos.

Long Bob Asimétrico: Un corte que sea más largo en la parte delantera y sobrepase la línea de la barbilla ayuda a alargar visualmente el rostro, equilibrando las proporciones horizontales de una boca ancha.

Corte Wolf: Este estilo con mucho volumen y flequillo tipo cortina es ideal para crear un marco dinámico que "rompe" la atención directa sobre las facciones individuales.

Consejos de Estilismo

Flequillos: Opta por flequillos abiertos (tipo cortina) o desfilados hacia un lado. Evita los flequillos rectos y pesados, ya que pueden "encerrar" el rostro y hacer que la parte inferior se vea más prominente.

Textura y Volumen: El cabello con ondas naturales o rizos suele ser más favorecedor que el cabello excesivamente liso, pues la textura añade distracción visual.

Raya al lado: Cambiar la raya haciaun lateral creauna asimetría que rompe la centralidad de la boca, haciendo que el rostro luzca más compensado.

