5 cortes de pelo para mujeres de 30 a 39 años con el cabello ondulado

Un corte de pelo es una decisión que se debe tomar con mucha conciencia porque un error puede cambiar completamente la forma en la que te ves. Es importante que sigas los consejos de los expertos y tengas en cuenta los rasgos de tu rostro.

Para mujeres en la franja etaria de los 30 a los 3 9 años, con cabello ondulado, la tendencia actual se inclina hacia estilos que realzan la textura natural con un aire fresco y sofisticado. A esta edad, se suelen buscar cortes versátiles que funcionen tanto para el día a día como para eventos más formales.

¿Cuáles son los cortes de pelo para pelo ondulado?

Las mejores opciones de corte para pelo ondulado son;

Long Bob (Lob) con Capas Invisibles: Es el corte equilibrado por excelencia. Al caer sobre los hombros, el peso controla el exceso de volumen, mientras que las capas internas "invisibles" dan movimiento sin que el cabello se vea demasiado corto o esponjado.

Shaggy con Flequillo Cortina: Ideal si buscas un look más desenfadado y moderno. Este corte utiliza muchas capas para resaltar las ondas y se complementa con un flequillo abierto que enmarca el rostro de forma suave, restando años visualmente.

Butterfly Cut (Corte Mariposa): Muy popular en 2026, este estilo juega con capas cortas alrededor del rostro y capas más largas en el resto de la melena. Crea un efecto de "falso corto" cuando recoges el resto del pelo y permite que las ondas fluyan con mucho dinamismo.

French Bob Ondulado: Una versión más corta y chic que llega a la altura de la mandíbula o los pómulos. Al ser ondulado, aporta un volumen natural muy elegante que define las facciones. Es perfecto para quienes buscan un cambio radical pero sofisticado.

Corte Midi con Puntas Despuntadas: Una media melena clásica pero actualizada. Al despuntar las puntas, se evita el efecto "bloque" y se permite que la onda se forme de manera más orgánica y ligera, facilitando el peinado rápido.