5 Cortes de pelo para mujeres de 50 años; le van a cualquier tipo de cabello ya sea lacio o curly

Recuerda que no hay edad límite para poder experimentar con tu cabello y si te gusta siempre tener un look en tendencia y sacarle el mejor provecho a las cualidades de tu pelo, existe diversidad de estilos que puedes probar.

No importa si tienes el cabello lacio o curly, cano o pintando, estos estilos de corte de pelo le van a cualquiera, ya que son clásicos y recuerda que es justo la tendencia del 2026.

Cortes de pelo para mujeres de 50 años con cabello lacio o curly

Bob medio: Empezamos con una sugerencia que le va bien a cualquier mujer, ya que deja ver un rostro natural y te puede quedar perfecto si tienes el rostro alargado o redondo, ya que la caída de cortina en el rostro hará que tus facciones se vean más que femeninas y hermosas.

Corte bob: Esta es una de las opciones favoritas de muchas mujeres de 50 años en este 2026 y es que el bob es un clásico que jamás pasará de moda; sin embargo, viene con más fuerza ya que no solo lo llevan las mujeres con cabello lacio, sino que las que tienen el cabello curly han encontrado una forma icónica para lucir este corte de pelo.

Bob medio: Si te gusta estilizar tu cabello con calor, este corte de pelo te lucirá perfecto, debido a que tiene el largo ideal para que lo sigas peinando o recogiendo. El bob medio queda bien en cabello canoso y también en los que tienen técnica balayage.

Corte en capas: Para las amantes del cabello curly esta es la opción ideal, ya que un corte en capas hará que tengas un volumen natural sin que luzca esponjado. No importa si tiñes tu cabello o no, podrás sacarle mucho provecho en peinados y accesorios como mascadas o pinzas para cabello.

Cabello largo en capas: Si te gusta lucir más que femenina no dudes en que este podría ser tu look perfecto a tus 50 años, debido a que te dará gran libertad para poder peinarlo, teñirlo y hasta cortarlo después en un futuro.

