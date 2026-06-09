Cuáles son los 2 cortes de pelo que rejuvenecen el rostro después de los 50

Después de los 50 años debemos escoger correctamente los cortes de pelo que vayamos a usar, ya que con ellos lograremos rejuvenecer el rostro o tener una apariencia que nos sume varios años, ya que ciertas formas podrían endurecer en exceso las facciones.

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Para que lo consideres en tu siguiente visita al salón de belleza, te daremos cuáles son las mejores 2 opciones, looks con los que podrás lucir un nuevo aspecto y al mismo tiempo verte unos años más joven.

¿Qué cortes de pelo rejuvenecen a los 50?

Recuerda que el escoger cortes de pelo no se trata de esconder tu edad; buscamos que con un nuevo look puedas iluminar tu rostro, haciendo que las líneas de expresión no sean tan visibles.

Para rejuvenecer el rostro después de los 50 años, considera usar los siguientes looks, los cuales también se encargan de darle mayor densidad a tu melena:

Clásico “long bob”: Ideal para quienes no desean dejar de usar melenas ligeramente más largas. Su forma se destaca por estilizar el cuello, además de que aporta un movimiento juvenil y suaviza las líneas de expresión. Sin temas, se adapta a las melenas con ondas o lisas.

Pixie moderno: Para quienes van en busca de un cambio radical, esta es la mejor alternativa; eleva las facciones visualmente, te da frescura en temporada de calor y es práctico de llevar. Solamente considera que, para que se mantenga el nuevo corte de pelo, es necesario hacer su retoque cada 4 semanas para que no pierda la forma.

¿Con qué cortes de pelo debemos tener cuidado?

Hay cortes de pelo que nos pueden hacer lucir más grandes de lo que somos, por lo que hay que tener cuidado. Se recomienda evitar aquellos que sean muy largos, rectos y sin capas, ya que esto se encarga de enmarcar ciertas facciones y líneas de expresión de nuestro rostro.

Por otra parte, si eres de aplicar tintes, no olvides que los tonos muy oscuros pueden hacer que ciertas arrugas sean más visibles, por lo que mejor opta por usar reflejos o luces que se encarguen de darle luminosidad, característica que rejuvenece el rostro después de los 50.