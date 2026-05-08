5 colores de pelo con “efecto glow” para lucir hermosa en el verano

Un cambio de tonalidad de cabello puede ayudarnos a obtener luminosidad, matices de profundidad y por supuesto la sensación de renovación. Los colores de pelo de este verano se inclinan por conseguir una melena sana, brillante y con movimiento.

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Para este verano se juega con los matices y se realza el color base del cabello. Todo se inclina por los tonos con dimensión, brillo y movimiento. Aquí te dejamos las mejores opciones para la temporada.

¿Cuáles son los mejores colores de cabello?

Glossy honey chestnut

Aquí tenemos un castaño cálido con muchos matices con efecto luminoso. Este color conocido como castaño miel, se adapta a las pieles cálidas y medias favoreciendo a una melena brillante y con profundidad.

Balayage honey chestnut

Luego tenemos esta versión que contiene una base castaña con reflejos dorados y cobrizos. Es una gran opción para un acabado sofisticado y natural por medio la técnica balayage. El resultado es una melena con movimiento y un efecto multidimensional.

Rubio vainilla

Esta es la opción más luminosa de la lista porque tiene un equilibrio entre matices dorados y arena. Esta es una tendencia que se inclina por los rubios más suaves, naturales e integrados con la base del cabello.

Castaño avellana

Este es un tono que está en el medio del castaño medio y los tonos más claro, cuentan con una base suave que se enriquece con unos reflejos dorados o cobrizos. Tendrás un color cálido y luminoso que aportará dimensión al cabello.

Copper brown

Por último, tenemos un tono muy original que se encuentra entre los cobrizos. Este color aporta sofisticación, suavidad, fácil de llevar y muy favorecedor. Las pieles claras se ven favorecidas ya que brinda calidez.