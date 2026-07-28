5 cosas que hacen las personas dañinas y debes tener en cuenta

Las personas dañinas no son fáciles de identificar por lo que hay que tener en cuenta ciertos consejos que brindan los especialistas. Hay comportamientos que repiten con frecuencia que puede afectar tu autoestima, bienestar emocional y la tranquilidad de quienes se relacionan con él.

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Es por esto que te vamos a contar lo que tienes que tener en cuenta para estar alerta si te encuentras con una persona dañina y puedas escapar a tiempo. Toma nota y no lo dejes pasar.

¿Cómo se comportan las personas dañinas?

Críticas constantes

La principal señal que muestra una persona dañina es la crítica constante. Ellos encuentran defectos en todo, minimizan los logros de los demás y resaltan constantemente los errores. Esto genera inseguridad cuando pasa el tiempo.

Manipulación emocional

Otro comportamiento a tener en cuenta es la manipulación emocional por lo que utilizan la culpa, el victimismo o el chantaje para lograr su cometido. De esta manera ellos consiguen que las demás personas se sientan culpables de su estado de ánimo o de los problemas que presenta.

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No respetan los límites personales

También debes estar alerta cuando alguien no respeta tus límites personales. Ellos suelen invadir los espacios, obligan a los demás a darle atención inmediata o quieren que estén disponibles constantemente. No consideran las necesidades o decisiones ajenas.

Falta de empatía

Un comportamiento común es la falta de empatía ya que si bien aparentan escuchar pues en realidad les cuesta comprender la manera en la que se sienten los demás. Así es que restan importancia a las emociones ajenas cuando no coinciden con lo que ellos quieren.

Conflictos innecesarios

Por último, debes tener en cuenta que las personas dañinas generan conflictos innecesarios. Se destacan por alimentar rumores, crear malentendidos o también enfrentar a unos con otros para poder mantener el control o ser el centro de atención.