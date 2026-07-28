Emmanuel confiesa que una “Maestra del Fuego” de MasterChef 24/7 no lo quería: “No hubo química”

Tras convertirse en el más reciente eliminado de MasterChef 24/7, Emmanuel habló en la sección "Uno a Uno" del programa Ventaneando sobre su experiencia dentro del reality culinario y sorprendió al revelar que no logró conectar con una de las llamadas "Maestras del Fuego". Aunque aseguró sentir admiración y respeto por todos los Chefs, reconoció que con una de ellas simplemente "no hubo química".

Emmanuel confiesa que una "Maestra del Fuego" de MasterChef no tuvo química

Durante la entrevista, el exparticipante fue cuestionado sobre cuál de los Chefs había marcado más su paso por la competencia. Sin dudarlo, destacó el cariño que recibió del Alfonso "Poncho" Cadena, con el que aseguró tuvo una conexión y quien incluso se mostró conmovido al anunciar su eliminación el pasado domingo. Sin embargo, al hablar de los otros expertos culinarios, confesó que percibía que la Chef Isabel Carvajal no simpatizaba mucho con él.

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"Yo siento que a la Chef Isabel no le caía bien", comentó Emmanuel. Aunque reconoció que puede parecer una persona necia en algunas ocasiones, dejó claro que jamás le faltó al respeto y que siempre procuró dirigirse con educación hacia la autoridad.

"No hubo química", admitió el cocinero que se convirtió en el eliminado número 12 sobre su convivencia con la "Maestra del fuego" y experta en comida tradicional mexicana. El exparticipante de MasterChef 24/7 explicó que nunca existió una mala relación con ella, sino simplemente una falta de conexión personal.

"No hubo química. Nunca hubo química. Yo levantaba la mano para participar y sentía que me veía como diciendo: 'Ay, otra vez este'. Yo decía: '¿Qué hice?'", relató entre risas.

Pese a esa percepción, Emmanuel aclaró que siempre recibió un trato profesional por parte de la Chef y recordó que incluso le brindó consejos importantes cuando preparó un chile en nogada durante la competencia. "Le pedí muchos consejos cuando hice el chile en nogada. Le dije: 'Chef, dígame cómo hago el chile', y muy buena onda, se portó bien", explicó.

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Emmanuel reconoce el talento y la trayectoria de todos los Chefs de MasterChef México

Lejos de generar polémica, Emmanuel aprovechó la entrevista para reconocer el nivel profesional de los jueces de MasterChef 24/7, asegurando que cada uno representa una oportunidad invaluable de aprendizaje para los participantes. Por ejemplo, destacó la trayectoria de Edgar Núñez, las estrellas Michelin que respaldan su carrera, el trabajo de Diego Niño y los restaurantes de la Isabel Carvajal, además de reconocer la historia de vida de esta última.

"Tenemos mucho que aprender de todos ellos porque son muy exitosos", afirmó. Incluso, cuando el conductor le recordó que la Chef Isabel ha compartido públicamente una historia de esfuerzo y superación, Emmanuel coincidió en que es una mujer admirable y muy sensible. "Es muy linda, la verdad. Yo la quiero muchísimo y no estoy hablando mal de ella; simplemente, de todos, fue con la que menos química hubo", puntualizó.

Durante la conversación también respondió a quienes consideran que algunos participantes no valoran las clases impartidas por Chefs de talla internacional. Emmanuel aseguró que, al menos en su caso, siempre procuró sacar el máximo provecho de cada sesión. Recordó que era de los concursantes que se sentaban hasta adelante, tomaban apuntes y hacían preguntas constantemente.

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