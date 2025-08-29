Expertos dicen que así puedes identificar a una persona tóxica con solo platicar con ella unos minutos

Según expertos en psicología social, existen personas que en tan solo cinco minutos de interacción ya muestran indicios de ser emocionalmente dañinas. Una persona tóxica puede lanzar un juego de miradas, un gesto forzado o un comentario fuera de lugar.

No hace falta una charla profunda para descubrir que algo anda mal. Las personas tóxicas suelen tener un patrón de comportamiento repetitivo: manipulan, minimizan emociones ajenas, se colocan siempre en el centro de la conversación o invalidan de forma sutil.

Si alguien hace chistes pasivo-agresivos, evita preguntas personales o se muestra excesivamente encantador desde el primer momento, puede estar usando estrategias como el love bombing (bombardeo de halagos), que lejos de ser un halago genuino, busca ganar poder emocional.

¿Qué actitudes tiene una persona tóxica?

Falta de empatía : interrumpen constantemente, no escuchan o se muestran indiferentes a lo que compartes.

: interrumpen constantemente, no escuchan o se muestran indiferentes a lo que compartes. Comentarios disfrazados de bromas : el sarcasmo constante y las burlas sutiles suelen esconder desprecio.

: el sarcasmo constante y las burlas sutiles suelen esconder desprecio. Exceso de atención : puede parecer halagador, pero si es exagerado desde el principio, es posible que sea manipulación.

: puede parecer halagador, pero si es exagerado desde el principio, es posible que sea manipulación. Lenguaje corporal intimidante : acercamientos incómodos, invadir tu espacio personal o gestos dominantes también dicen mucho.

: acercamientos incómodos, invadir tu espacio personal o gestos dominantes también dicen mucho. Doble discurso: defienden la honestidad, pero no responden con claridad, esquivan temas o aparentan.

Canva Después de estar con una persona tóxica, sientes que te drena la energía

Según la psicóloga clínica Marisa G. Franco, especialista en vínculos interpersonales, el cuerpo siempre habla. “Si te sientes incómodo sin saber por qué, confía en esa sensación. Tu intuición registra más cosas de las que tú logras procesar de inmediato”.

¿Qué debes hacer si tu pareja es tóxica

No se trata de volverse paranoico, sino de aprender a protegerse. La intuición emocional —esa incomodidad que a veces ignoramos por cortesía— es nuestra primera línea de defensa.

Poner límites sanos, no justificar conductas irrespetuosas y observar cómo tratan a otras personas (meseros, empleados, conocidos) puede revelar más de lo que dicen con palabras.

Al final del día, el objetivo no es desconfiar de todos, sino hacer espacio solo a quienes sumen calma, honestidad y respeto. Porque cuando se permite la entrada a alguien emocionalmente tóxico, a la larga el daño siempre pesa más que la cortesía.