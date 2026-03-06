Estas son las 10 cosas que un matrimonio exitoso hace

Lograr un matrimonio exitoso es lo que muchos desean poder hacer con su actual pareja; puede parecer difícil, pero eso no implica que sea imposible obtenerlo. En la actualidad, mediante ciertas señales o cosas que hacen las parejas, es posible identificar si la relación va por buen camino.

Es así que te vamos a detallar qué indicios debes considerar para saber si es una relación exitosa; las respuestas te van a sorprender notablemente. Entonces toma nota de toda la información que te vamos a compartir.

¿Cuáles son las señales de un matrimonio exitoso?

Aunque usemos el término de matrimonio exitoso, eso no quiere decir que sea una pareja perfecta que no tenga problemas entre ellos; al contrario, posiblemente entre ellos hubo alguna discusión, pero han podido manejarlo para poder continuar con su unión.

En la actualidad hay cosas o indicios que nos pueden indicar que es un buen matrimonio, pequeñas señales que te van a sorprender porque muchas veces pueden pasar inadvertido:

Hay conexión emocional, por lo que pueden conversar sin problemas de sus sentimientos y la logística del hogar. Escuchar activamente sin tener que juzgar las palabras de los demás. Hacen rituales de ternura y cortesía constantemente; puede ser desde darse un beso al salir o tomarse de la mano. Al enfrentar conflictos, buscan soluciones, no quien reciba la culpa. Celebran los logros de ellos; la competencia no existe entre ellos. Respetan la autonomía del otro, fomentan que cada uno tenga sus espacios de silencio, amistades y hobbies. No ventilan los problemas entre ellos frente a terceros para hacer aliados contra el otro. Hay sentido de humor entre ellos, siempre con respeto. Sus vidas y metas son claras; normalmente suelen estar alineadas entre ellas. Muestran su gratitud espontáneamente en presencia del otro.

¿Cuál es la regla 7-7-7 para el matrimonio?

Hay parejas que han implementado ciertas reglas para poder mantener la flama de su pasión encendida. Una de las más conocidas se llama regla 7-7-7, que básicamente consiste en que cada 7 días tengan una cita, cada 7 semanas se den una escapada el fin de semana y, finalmente, cada 7 meses se regalen unas vacaciones.

Con todas las cosas e indicios que te compartimos, fácilmente podrás saber si tienes o has sido testigo de algún matrimonio exitoso, información que ha sorprendido a varios. No olvides que, para llegar a ese resultado, ha sido necesario ciertos desacuerdos, los cuales debieron ser arreglados para poder salir adelante.