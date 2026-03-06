Estas son las 10 cosas que un matrimonio exitoso hace
¡Impactante! Conoce cuáles son las 10 cosas que se observan en un matrimonio exitoso, situaciones que solamente algunas personas hacen y te van a sorprender
Lograr un matrimonio exitoso es lo que muchos desean poder hacer con su actual pareja; puede parecer difícil, pero eso no implica que sea imposible obtenerlo. En la actualidad, mediante ciertas señales o cosas que hacen las parejas, es posible identificar si la relación va por buen camino.
Es así que te vamos a detallar qué indicios debes considerar para saber si es una relación exitosa; las respuestas te van a sorprender notablemente. Entonces toma nota de toda la información que te vamos a compartir.
¿Cuáles son las señales de un matrimonio exitoso?
Aunque usemos el término de matrimonio exitoso, eso no quiere decir que sea una pareja perfecta que no tenga problemas entre ellos; al contrario, posiblemente entre ellos hubo alguna discusión, pero han podido manejarlo para poder continuar con su unión.
En la actualidad hay cosas o indicios que nos pueden indicar que es un buen matrimonio, pequeñas señales que te van a sorprender porque muchas veces pueden pasar inadvertido:
- Hay conexión emocional, por lo que pueden conversar sin problemas de sus sentimientos y la logística del hogar.
- Escuchar activamente sin tener que juzgar las palabras de los demás.
- Hacen rituales de ternura y cortesía constantemente; puede ser desde darse un beso al salir o tomarse de la mano.
- Al enfrentar conflictos, buscan soluciones, no quien reciba la culpa.
- Celebran los logros de ellos; la competencia no existe entre ellos.
- Respetan la autonomía del otro, fomentan que cada uno tenga sus espacios de silencio, amistades y hobbies.
- No ventilan los problemas entre ellos frente a terceros para hacer aliados contra el otro.
- Hay sentido de humor entre ellos, siempre con respeto.
- Sus vidas y metas son claras; normalmente suelen estar alineadas entre ellas.
- Muestran su gratitud espontáneamente en presencia del otro.
¿Cuál es la regla 7-7-7 para el matrimonio?
Hay parejas que han implementado ciertas reglas para poder mantener la flama de su pasión encendida. Una de las más conocidas se llama regla 7-7-7, que básicamente consiste en que cada 7 días tengan una cita, cada 7 semanas se den una escapada el fin de semana y, finalmente, cada 7 meses se regalen unas vacaciones.
Con todas las cosas e indicios que te compartimos, fácilmente podrás saber si tienes o has sido testigo de algún matrimonio exitoso, información que ha sorprendido a varios. No olvides que, para llegar a ese resultado, ha sido necesario ciertos desacuerdos, los cuales debieron ser arreglados para poder salir adelante.
