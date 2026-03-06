uno nuevo
Estas son las 10 cosas que un matrimonio exitoso hace

¡Impactante! Conoce cuáles son las 10 cosas que se observan en un matrimonio exitoso, situaciones que solamente algunas personas hacen y te van a sorprender

10 cosas que hace un matrimonio exitoso |Crédito: Canva

Escrito por: Karla Salinas | Marktube

Lograr un matrimonio exitoso es lo que muchos desean poder hacer con su actual pareja; puede parecer difícil, pero eso no implica que sea imposible obtenerlo. En la actualidad, mediante ciertas señales o cosas que hacen las parejas, es posible identificar si la relación va por buen camino.

Es así que te vamos a detallar qué indicios debes considerar para saber si es una relación exitosa; las respuestas te van a sorprender notablemente. Entonces toma nota de toda la información que te vamos a compartir.

¿Cuáles son las señales de un matrimonio exitoso?

Aunque usemos el término de matrimonio exitoso, eso no quiere decir que sea una pareja perfecta que no tenga problemas entre ellos; al contrario, posiblemente entre ellos hubo alguna discusión, pero han podido manejarlo para poder continuar con su unión.

En la actualidad hay cosas o indicios que nos pueden indicar que es un buen matrimonio, pequeñas señales que te van a sorprender porque muchas veces pueden pasar inadvertido:

  1. Hay conexión emocional, por lo que pueden conversar sin problemas de sus sentimientos y la logística del hogar. 
  2. Escuchar activamente sin tener que juzgar las palabras de los demás.
  3. Hacen rituales de ternura y cortesía constantemente; puede ser desde darse un beso al salir o tomarse de la mano. 
  4. Al enfrentar conflictos, buscan soluciones, no quien reciba la culpa. 
  5. Celebran los logros de ellos; la competencia no existe entre ellos. 
  6. Respetan la autonomía del otro, fomentan que cada uno tenga sus espacios de silencio, amistades y hobbies.
  7. No ventilan los problemas entre ellos frente a terceros para hacer aliados contra el otro.
  8. Hay sentido de humor entre ellos, siempre con respeto.
  9. Sus vidas y metas son claras; normalmente suelen estar alineadas entre ellas. 
  10. Muestran su gratitud espontáneamente en presencia del otro. 

¿Cuál es la regla 7-7-7 para el matrimonio?

Hay parejas que han implementado ciertas reglas para poder mantener la flama de su pasión encendida. Una de las más conocidas se llama regla 7-7-7, que básicamente consiste en que cada 7 días tengan una cita, cada 7 semanas se den una escapada el fin de semana y, finalmente, cada 7 meses se regalen unas vacaciones.

Con todas las cosas e indicios que te compartimos, fácilmente podrás saber si tienes o has sido testigo de algún matrimonio exitoso, información que ha sorprendido a varios. No olvides que, para llegar a ese resultado, ha sido necesario ciertos desacuerdos, los cuales debieron ser arreglados para poder salir adelante.

