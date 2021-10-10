Propuesta de matrimonio termina en tragedia. (VIDEO)

Las propuestas de matrimonio con el paso de los años son más creativas; una de ellas sucedió en Canadá cuando se utilizó una avioneta con un gran cartel; sin embargo todo terminó en tragedia.

Y es que la aeronave quedó totalmente destruida en el piso con el mensaje '¿Te quieres casar conmigo?', ya que se cayó sin que hasta el momento se sepan las causas; un muerto y un lesionado fue el saldo de este accidente.

Las autoridades informaron que la avioneta salió de la zona sur de Montreal en Canadá; en su trayectoria se marcó que debía pasar por arriba de la zona en la que se encontraba una pareja, pero todo falló.

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Piloto del avión salvó su vida

Gian Piero Ciamabella, piloto de la aeronave, salvó su vida pero está seriamente herido; se considera que intentó realizar un aterrizaje de emergencia antes de caer, pero falló.

Por fortuna, el accidente no fue peor, ya que la avioneta cayó muy cerca de donde se llevaba a cabo un festival de música en la isla de Santa Helena, lo que hubiera provocado una desgracia mayor.

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