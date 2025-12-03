El truco casero que elimina la humedad y mejora la respiración en tu habitación

El hogar es el lugar en donde nos reunimos en familia, descansamos, nos alimentamos y recargamos energías. Es por eso que debe ser un espacio adecuado para que nuestro cuerpo y mente se puedan sentir cómodos, motivo por el cual la limpieza y el orden son fundamentales.

Ahora, con la llegada del invierno, uno de los problemas que debe enfrentarse es el incremento de la humedad dentro de casa. Es por este motivo que un truco casero, con elementos que tenemos en nuestra cocina, se convierte en un excelente aliado.

¿Cómo eliminar la humedad de tu habitación?

El truco casero que se impone en invierno para hacerle frente a la acumulación de humedad consiste en la colocación de un cuenco con bicarbonato de sodio. Lo más recomendable es ubicarlo debajo de nuestra cama ya que se encarga de unir las moléculas de agua y reduce la humedad en este espacio del hogar.

Además, es una excelente alternativa para cuidar de nuestra higiene y salud ya que el bicarbonato mejora notablemente la calidad del aire que respiramos y reduce la cantidad de ácaros que pueden llegar hasta nuestro colchón.

¿Bicarbonato con aceites en el hogar?

Como se mencionó anteriormente, el truco de colocar bicarbonato debajo de nuestra cama no solo ayuda a reducir la humedad, sino que tiene otros beneficios. Una de las facultades que posee este ingrediente de cocina es que absorbe los malos olores al neutralizar los vapores ácidos y convertirlos en agua y sales naturales.

Además, si la preparación incluye algunas gotas de aceites esenciales el truco cumple otra función que es la de servir como ambientador. En este caso, se aconseja colocar en un cuenco unas 4 o 5 cucharadas de bicarbonato de sodio y mezclarlo con unas 10 gotas de aceite esencial de limón ya que estarás creando un producto químico que mejorará el aire que respiras en tu habitación. Este preparado debe ser renovado cada 10 días.