En esta ocasión te diremos cuál es la luz perfecta para que tus plantas estallen hojas verdes y resistentes en casa. Colocar estas especies en una estancia bien iluminada es una de las principales recomendaciones que se hace si es que en tu hogar no tienes muchas ventanas o bien, un patio para que el sol les dé de lleno. De acuerdo con los expertos en la botánica, la clave para que las flores y todo tipo de planta luzcan y se vean hermosas, es la luz que denomina como espectro fotosintéticamente activo (PAR), la cual tiene un rango de longitud que va de los 400 a los 700 nm.

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¿Por qué la luz PAR es la más recomendable para las plantas?

Cabe señalar que, las plantas no captan muy bien todas las longitudes de onda por igual, sin embargo, sí llegan a absorber la luz azul que es 400 a 500 nm; y la luz roja (600-700), esto refleja la mayor parte de la luz verde.

Por ejemplo, la luz azul es la que se encarga de estimular el crecimiento vegetativo, especialmente relevante para el desarrollo de hojas y tallos compactos y verdes, la luz roja es mega importante para la fructificación y la floración; mientras que, la luz lejana es la que modula la elongación de tallos y la floración en especies fotosensibles

También está el “espectro lumínico”, la cual es una huella digital de la luz, esta se compone por distintos colores que forman un tipo de arcoíris invisible a los ojos del humano; pero, para las plantas, los fotones de luz azul y roja son las que más les sirven, esto hace que activen grupos de pigmentos específicos que desencadenan procesos como la germinación, el crecimiento vegetativo y la floración.

¿Cuál es la intensidad de la luz que se le deben dar a las plantas?

Por otro lado, la cantidad de luz ya sea, candelas o micromoles de fotones por metro cuadrado y segundo, son un factor que determinar el crecimiento de las plantas; esto quiere decir que, no es suficiente dar luz, también es importante darles la intensidad adecuada, ya que, las especies que reciben mucha luz artificial llegan a tener daños en sus hojas, mientras que, si no se les da la suficiente, su crecimiento puede traer como consecuencia colores apagados y un crecimiento débil.

¿Sirve la luz artificial?

La luz artificial ha cobrado popularidad y cada vez es más común que, las personas que tienen plantas las ocupen, de igual forma se utiliza en tiendas, espacios de trabajo o invernaderos; esto permite tener las plantas en habitaciones que no tengan baños, baños o cualquier sitio donde no sea posible que la luz natural entre.

Entonces, la iluminación LED específica para las plantas consume poca energía y además, una de sus ventajas no genera un calor alto, esto evita problemas térmicos en espacios que estén cerrados.

