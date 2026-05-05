Así puedes crear tu propio aromatizador de perlas para el baño

El baño suele ser un espacio en el que se acumulan los malos olores, por lo que debemos hacer lo posible para que se mantenga ventilado por más tiempo, permitiendo que no se acumulen ciertos aromas. Además, podemos incorporar el uso de un aromatizador de perlas para mejores resultados.

Para que puedas aplicarlo en tu hogar, te enseñaremos cómo crear tu propio aromatizante, alternativa sencilla con la que obtendrás buenos resultados.

¿Cómo crear tu aromatizador de perlas?

Crear un aromatizador de perlas es muy sencillo, ya que necesitarás de materias fáciles de adquirir o que tengas en casa. Antes de iniciar con el proceso de elaboración, te detallaremos los elementos que vas a necesitar para crear tu propio perfume para baño:

Taza de agua.

Bolsa de perlas de hidrogel.

Un frasco de vidrio con tapa; escoge tu favorito.

Cucharadita de glicerina vegetal.

Cucharada de alcohol etílico.

20 gotas de aceite esencial de tu aroma favorito, de preferencia que sea cítrico.

Colorante soluble (opcional).

Una vez que tenemos los elementos anteriores, podemos comenzar con la explicación para que puedas crear tu aromatizante; solamente haz lo siguiente:

Hidrata las perlas de hidrogel en el agua; debes dejarlas unas 4 a 6 horas para ver un cambio. En el frasco de vidrio, mezclamos el alcohol, la glicerina y el aceite esencial. Cuando observes que obtuvieron un mayor tamaño y aspecto translúcido, ya estarán hidratadas. Retiramos el exceso de agua y las metemos en el frasco de vidrio. Si quieres darle un aspecto llamativo, puedes incorporar un poco de colorante. Cada semana o 15 días debes renovar la fragancia.

¿Qué hacer para que un baño no huela mal?

El crear tu propio aromatizador de perlas será de gran ayuda para perfumar el baño, pero es indispensable que consideres ciertos aspectos para prevenir el mal olor. Considera los siguientes aspectos: