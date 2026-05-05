Luis Fernando Peña sufre un problema de salud; esto se sabe

Luis Fernando Peña es un famoso actor mexicano, quien desde la corta edad ha participado en múltiples producciones, desde proyectos que tocan temas sensibles hasta comedia, haciendo que sea un artista versátil al momento de actuar.

Noticias Aguascalientes del 4 de mayo 2026

Lamentablemente, el artista ha detallado que tiene un problema de salud, por lo que deberá hacer una importante inversión económica. Te contamos qué es lo que tiene.

¿Qué pasó con Luis Fernando Peña?

Luis Fernando Peña, en un reconocido medio nacional de farándula, detalló que en su juventud tenía la práctica de abrir botellas con los dientes, acciones que ahora le están pasando factura.

Ya que deberá hacer el pago para poder arreglar las piezas que se le dañaron, explica que se aplicará 6 implantes, y cada una de ellas tendrá un costo aproximado de 25 mil pesos, por lo que tuvo que llegar a un acuerdo con su doctor para poder hacer todo el proceso.

El actor explica que al no sentir síntomas no acude al odontólogo y el problema de salud creció, hasta que sintió que no comía bien, o tenía dolores de cabeza similares a las migrañas. Hasta que su esposa le recomendó acudir a un especialista, donde tuvieron que hacerle placas y tomografías para descubrir que el hueso salía de su encía.

Ante el problema de salud que ha experimentado, el artista hizo énfasis en que le demos prioridad al cuidado de nuestros dientes y evitemos abrir botellas con la boca, ya que es una práctica que después nos puede salir muy cara.

¿Por qué no es recomendable abrir las botellas con los dientes?

La doctora Andrea Bardales explica que los dientes no están diseñados para aplicar fuerza al momento de abrir una botella, además de ser una práctica que nos puede provocar una fractura o que se puede aflojar de la encía.

Aunque parezca algo inofensivo, es muy dañino para tu salud dental, así que no lo hagas. Luis Fernando Peña recomienda a las personas que vayan constantemente al odontólogo para que puedan atender sus problemas dentales a tiempo.