La estricta dieta de Cristiano Ronaldo para estar en forma; esto es lo que come en un día

Nos encontramos en uno de los momentos más emocionantes para el fútbol a nivel mundial debido a que se está llevando a cabo la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en donde 48 selecciones se están enfrentando en la cancha con tal de avanzar en cada fase y poderse llevar la Copa del Mundo. Sin embargo, hay jugadores que se están robando los reflectores como es el caso del reconocido futbolista Cristiano Ronaldo quien está jugando en la Selección Nacional de Portugal, es por eso que en esta ocasión te presentamos cuál es la dieta estricta que tiene para cuidar su figura y jugar de la mejor manera.

Puede interesarte: 6 plantillas para hacer muñecos de papel de Super Mario Bros; son gratis para descargar y hacer figuras de Mario, Luigi y Yoshi

¿Cuál es la dieta de Cristisno Ronaldo?

En una presentación el reconocido deportista mencionó que mantiene una dieta alta en proteínas, carbohidratos integrales, diversas frutas y verduras. Sin embargo, señaló que algo que evita son los alimentos azucarados. Por otro lado, uno de los grandes secretos que ayudan al deportista a mantener un cuerpo sano y con gran rendimiento en la cancha es que suele comer cada 3 o 4 horas, haciendo un total de seis comidas al día aproximadamente, esto en términos nutricionales es sumamente bueno ya que mantiene un metabolismo rápido.

Por otro lado, el chef de la selección portuguesa mencionó a un medio deportivo que Cristiano Ronaldo prefiere comer pescado que carne además de que elige frutas en lugar de postres como el pastel. Por su parte, la revista “The Mirror” reveló que el platillo favorito del futbolista es uno llamado ‘bacalhau à Brás’, un platillo típico de Portugal que lleva bacalao, patatas paja, huevos batidos, cebolla, aceite de oliva, ajo, aceitunas negras y perejil.

En un día normal el reconocido futbolista suele consumir 3,200 calorías aproximadamente. Su dieta diaria incluye lácteos como el yogurt, queso; embutidos como jamón, grasas saludables como el aguacate, pollo, pescado, aceitunas, huevo, carne magra y ensaladas.

¿Quién es Cristiano Ronaldo?

Su nombre completo es Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Es un reconocido futbolista profesional así como un destacado empresario. Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al-Nassr, son los clubes en los que ha jugado durante su carrera profesional. Es una de las figuras más reconocidas dentro del deporte debido a que cuenta con 5 premios de Balón de Oro y ha roto récords de goles a nivel mundial. Actualmente tiene 5 hijos junto a Georgina Rodríguez.