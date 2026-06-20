6 plantillas para hacer muñecos de papel de Super Mario Bros; son gratis para descargar y hacer figuras de Mario, Luigi y Yoshi

El amor de tus hijos por los videojuegos no está peleado con las manualidades o con la creación de juguetes caseros. Para demostrarlo, te compartiremos algunas plantillas para hacer muñecos de papel de Super Mario Bros. La idea consiste en descargarlas e imprimirlas (de preferencia en un papel resistente) para armar las figuras en familia o con amigos; otra ventaja es que son gratis.

Estos diseños de muñecos de papel están pensados para que los niños tengan compañía o supervisión, pues implican el uso de tijeras y recortar con precisión.

6 plantillas para hacer muñecos de papel de Super Mario Bros

1. Muñeco en 3D de Mario

Comenzamos nuestro listado con una plantilla que permite construir un muñeco de Mario Bros con forma de cubo. Consiste en recortar cuidadosamente las piezas y unir con ayuda de las pestañas.

2. Figura "I can build"

En esta plantilla, la idea consiste en recortar las piezas que conforman al icónico plomero de los videojuegos e ir superponiendo cada una hasta completarlo; antes de eso se tiene que colorear. En la plataforma Pinterest también hay plantillas de este tipo que están dedicadas a personajes como Luigi, Yoshi y Peach.

3. Muñecos de papel de Super Mario Bros en formato retro

Lo especial de este diseño es su formato retro, que provocan nostalgia y recuerdan a las versiones anteriores de personajes clásicos como Toad.

4. Estilo títere

Con esta sencilla plantilla puedes crear un títere de papel con temática de Super Mario Bros. Además de papel y tijeras, vas a necesitar sujetadores de latón, aguja y un cordón.

5. Muñeco de Luigi en 3D

Esta es otra de las figuras que puedes encontrar para descargar y crear muñecos de papel de Super Mario Bros en 3D; se trata de un diseño dedicado a Luigi.

6. De Peach, en versión retro

Nos encantó este diseño de la Princesa Peach por su original formato de pixeles; tiene diversas prendas de ropa que puedes ponerle con ayuda de pestañas. Recuerda a un tipo de muñecas de papel que eran muy comunes y famosas hace ya varias décadas.