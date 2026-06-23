Cómo preparar un shampoo casero para darle brillo y volumen a tu pelo
Con ingredientes suaves y de origen natural, es posible elaborar un shampoo casero que ayude a limpiar el cabello, aportar luminosidad y generar una sensación de mayor cuerpo en la melena. Esta es la manera de hacerlo.
Preparar un shampoo casero para darle brillo y volumen al pelo es posible utilizando una base de jabón neutro, aloe vera y una infusión de romero. Esta combinación ayuda a limpiar suavemente el cuero cabelludo, aporta hidratación ligera y deja el cabello con una apariencia más saludable y luminosa.
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Aunque no sustituye a los tratamientos dermatológicos o capilares específicos, puede ser una alternativa sencilla para quienes buscan incorporar ingredientes naturales a su rutina de cuidado. Sin embargo, los especialistas recomiendan optar por fórmulas suaves y evitar ingredientes abrasivos que puedan alterar el equilibrio natural del cuero cabelludo.
Organizaciones como la American Academy of Dermatology (AAD) señalan que mantener el cuero cabelludo limpio y utilizar productos adecuados para cada tipo de cabello es fundamental para conservar una melena sana. Por su parte, la tricóloga y dermatóloga Dr. Wilma Bergfeld, de la Cleveland Clinic, destaca que la salud capilar depende de múltiples factores, entre ellos la higiene adecuada, la alimentación y la elección de productos que no irriten.
¿Cómo preparar un shampoo casero para aportar brillo y volumen?
Esta receta utiliza ingredientes fáciles de conseguir y puede prepararse en pocos minutos.
- Frasco limpio con tapa
- 1 taza de jabón líquido neutro (servirá como base limpiadora)
- 2 cucharadas de gel de aloe vera (aporta hidratación y suavidad)
- ½ taza de infusión de romero (tradicionalmente utilizada en el cuidado capilar)
- Opcional: 1 cucharadita de glicerina vegetal (ayuda a mantener la hidratación)
Preparación paso a paso
- Preparar la infusión: hierve agua y agrega varias ramas de romero. Deja reposar hasta que se enfríe.
- Mezclar los ingredientes: incorpora el jabón neutro, el aloe vera y la infusión de romero en un recipiente limpio.
- Añadir la glicerina: si decides utilizarla, agrégala al final y mezcla suavemente.
- Guardar en un envase: vierte la preparación en un frasco limpio y conserva en un lugar fresco.
- Agitar antes de usar: los ingredientes pueden separarse ligeramente con el tiempo.
¿Por qué el romero y el aloe vera son populares en el cuidado del cabello?
Estos ingredientes son frecuentes en productos cosméticos debido a sus propiedades acondicionadoras y calmantes.
- Romero: tradicionalmente utilizado en el cuidado capilar por su capacidad para aportar frescura y mejorar la apariencia general del cabello.
- Aloe vera: ayuda a hidratar la fibra capilar y aporta suavidad sin dejar sensación pesada.
- Jabón neutro: limpia de manera delicada y suele ser mejor tolerado que algunos detergentes más agresivos.
- Glicerina vegetal: contribuye a retener la humedad en el cabello.
La dermatóloga Dra. Shilpi Khetarpal, de Cleveland Clinic, explica que los ingredientes humectantes como el aloe vera pueden ayudar a que el cabello luzca más suave y manejable. Asimismo, especialistas en cosmética capilar señalan que una melena bien hidratada suele reflejar mejor la luz, lo que genera una apariencia de mayor brillo.
Es importante recordar que el volumen y el brillo del cabello también dependen de factores como la genética, la salud del cuero cabelludo y los hábitos de cuidado diario. Por ello, los expertos recomiendan complementar cualquier tratamiento con una alimentación equilibrada, protección frente al calor excesivo y revisiones dermatológicas cuando existan problemas persistentes.