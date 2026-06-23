Cómo preparar un shampoo casero para darle brillo y volumen a tu pelo

Preparar un shampoo casero para darle brillo y volumen al pelo es posible utilizando una base de jabón neutro, aloe vera y una infusión de romero. Esta combinación ayuda a limpiar suavemente el cuero cabelludo, aporta hidratación ligera y deja el cabello con una apariencia más saludable y luminosa.

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Aunque no sustituye a los tratamientos dermatológicos o capilares específicos, puede ser una alternativa sencilla para quienes buscan incorporar ingredientes naturales a su rutina de cuidado. Sin embargo, los especialistas recomiendan optar por fórmulas suaves y evitar ingredientes abrasivos que puedan alterar el equilibrio natural del cuero cabelludo.

Organizaciones como la American Academy of Dermatology (AAD) señalan que mantener el cuero cabelludo limpio y utilizar productos adecuados para cada tipo de cabello es fundamental para conservar una melena sana. Por su parte, la tricóloga y dermatóloga Dr. Wilma Bergfeld, de la Cleveland Clinic, destaca que la salud capilar depende de múltiples factores, entre ellos la higiene adecuada, la alimentación y la elección de productos que no irriten.

¿Cómo preparar un shampoo casero para aportar brillo y volumen?

Esta receta utiliza ingredientes fáciles de conseguir y puede prepararse en pocos minutos.



Frasco limpio con tapa

1 taza de jabón líquido neutro (servirá como base limpiadora)

(servirá como base limpiadora) 2 cucharadas de gel de aloe vera (aporta hidratación y suavidad)

(aporta hidratación y suavidad) ½ taza de infusión de romero (tradicionalmente utilizada en el cuidado capilar)

(tradicionalmente utilizada en el cuidado capilar) Opcional: 1 cucharadita de glicerina vegetal (ayuda a mantener la hidratación)

Preparación paso a paso



Preparar la infusión: hierve agua y agrega varias ramas de romero. Deja reposar hasta que se enfríe.

hierve agua y agrega varias ramas de romero. Deja reposar hasta que se enfríe. Mezclar los ingredientes: incorpora el jabón neutro, el aloe vera y la infusión de romero en un recipiente limpio.

incorpora el jabón neutro, el aloe vera y la infusión de romero en un recipiente limpio. Añadir la glicerina: si decides utilizarla, agrégala al final y mezcla suavemente.

si decides utilizarla, agrégala al final y mezcla suavemente. Guardar en un envase: vierte la preparación en un frasco limpio y conserva en un lugar fresco.

vierte la preparación en un frasco limpio y conserva en un lugar fresco. Agitar antes de usar: los ingredientes pueden separarse ligeramente con el tiempo.

¿Por qué el romero y el aloe vera son populares en el cuidado del cabello?

Estos ingredientes son frecuentes en productos cosméticos debido a sus propiedades acondicionadoras y calmantes.



Romero: tradicionalmente utilizado en el cuidado capilar por su capacidad para aportar frescura y mejorar la apariencia general del cabello.

tradicionalmente utilizado en el cuidado capilar por su capacidad para aportar frescura y mejorar la apariencia general del cabello. Aloe vera: ayuda a hidratar la fibra capilar y aporta suavidad sin dejar sensación pesada.

ayuda a hidratar la fibra capilar y aporta suavidad sin dejar sensación pesada. Jabón neutro: limpia de manera delicada y suele ser mejor tolerado que algunos detergentes más agresivos.

limpia de manera delicada y suele ser mejor tolerado que algunos detergentes más agresivos. Glicerina vegetal: contribuye a retener la humedad en el cabello.

La dermatóloga Dra. Shilpi Khetarpal, de Cleveland Clinic, explica que los ingredientes humectantes como el aloe vera pueden ayudar a que el cabello luzca más suave y manejable. Asimismo, especialistas en cosmética capilar señalan que una melena bien hidratada suele reflejar mejor la luz, lo que genera una apariencia de mayor brillo.

Es importante recordar que el volumen y el brillo del cabello también dependen de factores como la genética, la salud del cuero cabelludo y los hábitos de cuidado diario. Por ello, los expertos recomiendan complementar cualquier tratamiento con una alimentación equilibrada, protección frente al calor excesivo y revisiones dermatológicas cuando existan problemas persistentes.