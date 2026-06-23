Que no te pase como a Ismael en MasterChef 24/7: los 3 estilos de barba ideales para cocineros

La imagen personal dentro de las cocinas profesionales ha evolucionado en los últimos años. Actualmente, numeroso cocineros optan por llevar barba sin que ello represente un obstáculo para el cumplimiento de las normas de higiene, como lo demuestra el Chef Alfonso "Poncho" Cadena de MasterChef 24/7. Sin embargo, existen casos como el de el nuevo participante, Ismael, que debió recortar su vello facial.

¿Qué le pasó a Ismael en MasterChef México 2026?

Ismael, nuevo participante de MasterChef México 2026, tuvo un tenso momento en la clase de la "Maestra del fuego" Isabel Carvajal, quien le pidió que recortara su barba, se la cubriera o la agarrará de alguna forma para no contaminar los platillos elaborados.

En una industria donde la presentación y la seguridad alimentaria son fundamentales, una barba bien cuidada puede convertirse en un elemento distintivo de la identidad profesional del cocinero, siempre y cuando se mantenga un adecuado cuidado y se utilicen las medidas sanitarias correspondientes.

MasterChef 24/7: los 3 estilos de barba que son perfectos para cocineros

Especialistas en imagen coinciden en que existen estilos de barba que resultan más adecuados para quienes trabajan en el sector gastronómico, debido a que proyectan profesionalismo y facilitan su mantenimiento diario. De acuerdo con un análisis de ChatGPT, estos son los 3 estilos perfectos para cocineros.

El nuevo cocinero en MasterChef 24/7 debió recortar su barba para cumplir con las reglas del reality culinario.

1. Barba corta y cuadrada



Bien recortada y definida en mejillas y cuello.

Da una imagen profesional y elegante.

Es fácil de mantener limpia y suele adaptarse bien al uso de cubrebarba cuando es necesario.

Ideal para: chefs ejecutivos y cocinas de restaurantes.

2. Barba de tres días (stubble)



Muy corta (1 a 3 mm).

Requiere poco mantenimiento y transmite una imagen moderna.

Reduce el riesgo de pelos sueltos en comparación con barbas largas.

Ideal para: cocinas de ritmo intenso y ambientes informales.

3. Barba corporativa



Más poblada que la de tres días, pero siempre perfectamente perfilada y recortada.

Conserva personalidad sin perder formalidad.

Funciona muy bien en cocinas abiertas al público.

Ideal para: chefs que tienen contacto frecuente con clientes o apariciones en medios.

Sin embargo, expertos señalan que, independientemente del estilo elegido, la clave está en la higiene constante, el recorte periódico y el cumplimiento de las normas sanitarias establecidas en cada cocina, como la de MasterChef México 2026.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.