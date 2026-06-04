Crochet para niños: cómo tejer gorritos con orejas de Paw Patrol (paso a paso)

Paw Patrol es una de las caricaturas preferidas para los niños por sus simpáticos personajes y las enseñanzas que dan con cada una de sus aventuras. Y además, son ideales para crear lindas manualidades caseras con crochet, que van desde las clásicas muñecas, hasta los gorritos inspirados en sus uniformes y que incluyen hasta sus orejitas para cuando la temperatura empieza a bajar.

Crochet de Paw Patrol: el tutorial más fácil para hacer gorritos personalizados

Antes de empezar con el patronaje y bordado, lo mejor es tener todos los materiales a la mano para que así el proceso de confección sea mucho más fácil. Para estas manualidades de los Paw Patrol que se pueden hacer en casa, se necesita: estambre de color azul, beige, cafe, negro y agujas especiales para este tipo de bordado.

Paso a paso para tejer un gorro de Chase de Paw Patrol



Crea la base del gorrito de policía de la "Patrulla Canina" . Lo principal es partir de un "anillo mágico", que es la costura que dará forma al gorro y se irá moldeando con cada puntada. El portal especializado de Tejamos Sonrisas indica que la manera más sencilla de trazarlo es con un par de puntadas alrededor del dedo índice y enroscando el estambre; luego hay que seguir en vueltas circulares hasta lograr la talla adecuada de los niños. Los gorritos de crichet inspirados en Paw Patrol son perfectos para regalar a los niños|Pinterest

Agrega las orejitas de Chase, el jefe de la policía en Paw Patrol . Al estar replicando el gorro de Chase en crochet, un lindo pastor alemán, las orejas deben estar "paraditas" y con la punta bien marcada. Por separado, bórdalas como si tuvieran la forma de una hoja; la silueta va café y la parte interior de color rosa o beige. Una vez listas y con la estructura del gorro terminada, únelas a los lados con un par de puntadas invisibles.



. Al estar replicando y con la punta bien marcada. Por separado, bórdalas como si tuvieran la forma de una hoja; la silueta va café y la parte interior de color rosa o beige. Una vez listas y con la estructura del gorro terminada, únelas a los lados con un par de puntadas invisibles. Pon los detalles para que los gorritos de Paw Patrol queden más realistas. Aunque estos accesorios no son disfraces, sí pueden detallarse mucho mejor para que queden lo más parecido al uniforme policíaco de Chase



Los gorritos de crichet inspirados en Paw Patrol son perfectos para regalar a los niños|Pinterest

Y listo, en solo 3 pasos y con un poco de ingenio, podrás darle vida a hermosos gorritos inspirados en los Paw Patrol para mantener a los niños calientitos. Y si quieres probar con otros personajes, solo tienes que cambiar los colores de los estambres y trazar las orejitas dependiendo de la raza de estos valientes héroes caninos.