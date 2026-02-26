Este es el estiramiento que reduce el estrés en solo 10 segundos

Las personas en la actualidad viven a un ritmo frenético y bajos exigencias laborales-sociales muy altas. Por ello, el estrés y otras complicaciones médicas mentales han surgido como cosas muy normalizadas. Ante eso, este estudio revela que un estiramiento de unos cuantos segundos ayuda a relajar el entorno. No se trata de magia, sino de la ciencia generando un momento de frescura en medio de situaciones apremiantes.

¿Por qué se reduce el estrés en solo 10 segundos con este estiramiento?

Según el estudio dirigido por el doctor Jorge L. Reyes-Castro de la Universidad de Minnesota y la Universidad Johns Hopkins, estirar la parte superior de la espalda y el cuello es un ejercicio que reduce la presión arterial de manera evidente en medio de dinámicas altas de estrés. Estas conclusiones fueron compartidas por el sitio especializado de GQ.

Parte de las conclusiones que indica el sitio mencionado, resaltan que la sensación de relajación generada. Esto se concreta sin la necesidad de experiencia previa con cursos sobre estiramiento. Se presume que esta técnica dista de otras en cuanto al impacto o interés en la frecuencia cardíaca.

El efecto relajante del estiramiento recaería en la activación del sistema nervioso parasimpático, que es el que promueve los estados de descanso y recuperación. Así, detalló el doctor Reyes-Castro, consigues placer, relajación y calma. En general, se genera una sensación de bienestar.

#relajación #estrés #respiración #neurociencia ♬ sonido original - mentalidadseiko @mentalidadseiko La técnica más rápida para calmarte 🧘✨ 📝RESUMEN👇👇 1️⃣🧘‍♂️ Activa el sistema nervioso parasimpático para reducir el estrés. Este sistema es el encargado de la relajación y el equilibrio en el cuerpo. 2️⃣🌬️ Usa el suspiro fisiológico: una doble inhalación seguida de una exhalación larga. Es una técnica respaldada por la neurociencia para calmarse de manera efectiva. 3️⃣🫁 Aprovecha la estructura de los pulmones. Están llenos de pequeños sacos que pueden colapsar con el estrés, acumulando dióxido de carbono y aumentando la sensación de agitación. 4️⃣💨 La doble inhalación ayuda a reinflar estos sacos pulmonares, permitiendo que la exhalación elimine mejor el dióxido de carbono y favorezca la relajación. 5️⃣⏳ Practica este ejercicio de 1 a 3 veces cuando sientas estrés. Con solo unas pocas repeticiones, notarás una disminución rápida en la respuesta al estrés. Saber gestionar el estrés mejora el bienestar y la claridad mental en el día a día. Explicado por 👉 Andrew Huberman FUENTE Canal: Andrew Huberman Título: Tools for Managing Stress & Anxiety | Huberman Lab Essentials ©️ No pretendemos infringir derechos de autor. Envíanos un MD para cambiar/eliminar. Gracias por la comprensión y cooperación. #bienestar

¿Cómo se hace esta técnica de estiramiento que reduce el estrés?

Las conclusiones de la investigación arrojaron que las personas que acudieron a este ejercicio, tuvieron una caída inmediata de su presión arterial. Por ello, se recomienda intentar incorporarlo a la rutina diaria, dado que es algo muy accesible para realizarse de manera sencilla y rápida. Hacerse de pie o sentado, básicamente tiene los mismos efectos… por lo que podría ser un acompañante ideal para el estrés acumulado en distintos contextos.

El ejercicio es tan sencillo como elevar los hombros hacia las orejas y estirar el cuello hacia atrás. Al mismo tiempo, mantienes una respiración normal durante un aproximado -mínimo- de 10 segundos.