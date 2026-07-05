No tires las cajas para zapatos, son un tesoro: ideas creativas para poner orden en tu clóset sin gastar un peso

Si tienes cajas de zapatos vacías en tu armario y no sabes cómo reutilizarlas, existen varias ideas creativas para darles una segunda vida. Una de las más prácticas consiste en utilizarlas para mantener el orden dentro del clóset. Lo mejor de todo es que puedes organizar mejor tus espacios sin gastar un solo peso .

Cómo usar las cajas de zapatos para ordenar el clóset

En redes sociales como Pinterest, YouTube y TikTok, miles de usuarios comparten ideas ingeniosas para aprovechar cajas de zapatos de cartón o plástico y mejorar la organización del hogar. Sin embargo, algunas propuestas destacan por su sencillez, funcionalidad y facilidad de implementación. Estas son algunas de las mejores ideas para mantener tu clóset más ordenado y aprovechar al máximo cada espacio:

Separador de ropa interior: Divide una caja de zapatos en compartimentos pequeños para organizar calcetines, ropa interior y accesorios.

Divide una caja de zapatos en compartimentos pequeños para organizar calcetines, ropa interior y accesorios. Organizador de cinturones: Enrolla los cinturones y colócalos dentro de una caja para evitar que se enreden.

Enrolla los cinturones y colócalos dentro de una caja para evitar que se enreden. Almacenamiento de bufandas: Dobla o enrolla las bufandas y guárdalas por colores o temporadas.

Dobla o enrolla las bufandas y guárdalas por colores o temporadas. Caja para accesorios de temporada: Guarda guantes, gorros o prendas que no usarás durante algunos meses.

Guarda guantes, gorros o prendas que no usarás durante algunos meses. Organizador de joyería: Agrega divisiones de cartón para clasificar collares, pulseras y aretes.

Agrega divisiones de cartón para clasificar collares, pulseras y aretes. Contenedor para lentes de sol: Mantén todos tus lentes protegidos y fáciles de localizar.

Mantén todos tus lentes protegidos y fáciles de localizar. Archivo de bolsos pequeños: Guarda clutchs, carteras y bolsas de mano para que no pierdan su forma.

Guarda clutchs, carteras y bolsas de mano para que no pierdan su forma. Organizador de camisetas: Coloca las camisetas dobladas de forma vertical para identificarlas rápidamente.

Coloca las camisetas dobladas de forma vertical para identificarlas rápidamente. Caja para ropa de ejercicio: Reúne leggings, tops y accesorios deportivos en un solo lugar.

Ordena tu clóset con estas ideas de cajas para zapatos vacías.|(ESPECIAL/Gemini)