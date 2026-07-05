Qué pasa si colocas cáscaras de naranja en la taza del baño: podría salvar tu salud

La limpieza del baño es una de las tareas más importantes dentro del hogar, teniendo en cuenta que es donde más se pueden acumular todo tipo de bacterias, gérmenes e incluso malos olores; por lo que no debemos descuidar su mantenimiento. Dentro de este lugar, hay que hacer mención al váter, que es donde más se acumularán estas partículas y si bien es algo que nadie quiere hacer, hay un truco de los especialistas que consiste en añadir cáscaras de naranja porque podrían salvar tu salud.

Tal como hacíamos mención, el inodoro es uno de los lugares más propensos a la acumulación de bacterias, de gérmenes y de malos olores; por lo que no debemos dejar al azar su mantenimiento y al menos dos veces por semana, debemos realizar una limpieza exhaustiva utilizando las medidas de protección correspondientes. Pero, más allá de esta tarea, hay algunos trucos que nos pueden salvar la vida e incluso simplificar esta acción.

Más allá de la limpieza tradicional del inodoro, los especialistas en limpieza compartieron algunos trucos que nos ayudarán a mantener el orden y la higiene dentro del inodoro y que en este caso, tiene que ver con colocar cáscaras de naranja en su interior y que tiene una gran cantidad de beneficios.

Por qué hay que colocar cáscaras de naranja en el inodoro

El motivo por el cual debes colocar cáscaras de naranja dentro del inodoro es que lo proveerá de un aroma cítrico y el ácido que las conforman químicamente ayudará a eliminar los microorganismos que ahí de se desarrollan; y es que al ser uno de los sitios que está en contacto con los desechos humanos, se proliferarán las bacterias y estas cáscaras aportarán un aroma fresco.

Cómo aplicar este truco en el inodoro