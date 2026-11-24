A medida que van pasando los años, van apareciendo algunas imperfecciones que ninguna mujer quiere notar y estamos hablando de las arrugas, líneas de expresión, bolsas en los ojos y demás; que se harán notar en el rostro y debajo de los ojos. Por este motivo, es que suelen recurrir a diversos tratamientos para ocultar estas imperfecciones, y si te encuentras en la búsqueda de rejuvenecer la mirada, lo mejor que puedes hacer es aplicar esta mascarilla de pestañas que te quitará años de encima.

Dentro del mundo del maquillaje, nos encontramos con ciertos productos que se utilizan en el día a día y que sirven principalmente para ocultar las imperfecciones como arrugas, líneas de expresión o para lograr un efecto más potente con la mirada. Es el caso de la máscara para las pestañas, que se aplica generalmente en este lugar para oscurecerlas o teñirlas, darles volumen, alargarlas, definirlas, entre otras; y que se venden en formato líquido o en crema dentro de un tubo con cepillo aplicador.

Entre las ventajas que debemos mencionar de la máscara de pestañas es que es un producto muy sencillo de aplicar, tiene un efecto instantáneo que ayudará a ampliar la mirada y los expertos en maquillaje explicaron que no hay que dejarse llevar por lo que se impone, sino por lo que las haga sentir más cómodas y elegantes. En el caso de las mujeres mayores de 60 años, hay una máscara que será clave.

Cuál es la máscara de pestañas para mujeres de 60 años

De acuerdo a lo que reveló un maquillador profesional, la máscara para pestañas que deben usar las mujeres después de los 60 años y es que no deben demonizar a la máscara de pestañas negra y es que se encargará de aportar el efecto de frondosidad, volumen, longitud y curvatura en las pestañas y es tan versátil que podría incorporarse a la rutina de maquillaje rejuvenecedor.

Cómo aplicar esta máscara en las pestañas

Por este motivo, es que la máscara de color negro funciona perfectamente para las pestañas porque tiene la capacidad de ser más intensa que otras, según lo que reveló el especialista en maquillaje. Si estás buscando rejuvenecer, lo mejor sería una máscara negra con un acabado natural que aporte un toque de volumen y de longitud. Para poder aplicarla bien, debe hacerse desde la raíz, haciendo zigzag y peinando hacia la punta.