Bandana de crochet, la nueva tendencia en accesorios para pelo en primavera verano 2026

Un accesorio para el pelo siempre te hará lucir sofisticada y sobre todo marcará tu propio estilo; sin embargo para esta primavera verano ha llegado una tendencia hermosa que te encantará y se trata de las bandanas hechas con material de crochet.

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¿Qué son las bandanas de crochet?

Las bandanas de crochet son un tipo de pañuelos para el cabello con forma triangular o de tipo diadema con dos tiras superiores para atarlas, el material de este accesorio suele ser de crochet o bien hilo de algodón. Más allá de ser un complemento para el pelo, también son artesanía, ya que son hechas a mano con la técnica de ganchilllo.

6 diseños de bandanas para el cabello

Una de las cualidades de las bandanas para el cabello es que hay cientos de diseños los cuales se adaptan al estilo de las mujeres; por ejemplo, estilo fresco, boho o hasta elegante, aquí te mostramos algunos que seguramente te encantarán.

Este diseño de bandana con girasoles es fresco y sobre todo femenino. Puedes hacer duo con tus hijos para que combinen y se vean radiantes.

Una bandana para la playa siempre robará miradas, esta opción es increíble para lucirla con pequeños colgante como conchitas de mar o charms.

Si tu estilo es súper fresco te sugerimos este tipo de bandana boho, puedes optar por colores terracota y un diseño de flores grandes.

Si tienes un evento y quieres lucir muy elegante, puedes usar estas bandanas aesthetic con mucha clase.

Para un estilo más tierno, pero sofisticado, te sugerimos este tipo de bandana tipo "carpeta" con colores pastel que quedan bien con cualquier outfit.

Si quieres combinar una bandana con el estilo de una diadema, este diseño te quedará increíble y lo mejor es que la puedes mandar a hacer con tus colores preferidos.