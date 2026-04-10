Este es el material más seguro para que compres tus utensilios de cocina

La cocina es el espacio donde siempre se insta a tener cuidado con el tipo de materiales que se utilizan. Eso tiene un claro propósito, pues allí se realizan los alimentos que nutren a la familia. Sin embargo, si no se cuida dicho aspecto… hay consecuencias que pueden enfermar a los tuyos. Por eso, lo que se recomienda es comprar cucharones, espátulas o utensilios en general de los siguientes materiales.

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¿Por qué se debe cuidar el material de los utensilios de cocina?

Dado que estos utensilios están en contacto directo con tu comida, estos pueden influir en la higiene de los alimentos, pues estos están propensos a contaminaciones o reacciones no deseadas. Por ello la calidad y el tipo de material son elementales para un deterioro prematuro o la aparición de desagradables bacterias.

Silicón de grado alimenticio para tus utensilios de cocina

Se indica que este tipo de material ha ganado presencia en los tiempos recientes, pues se adapta bien a las cocinas modernas. Este material es resistente al calor, flexible y lo suficientemente suave para no rayar o dañar el resto de tus utensilios. Otra de las ventajas que se destacan recae en que es fácil de limpiar y no acumula sabores ni olores. Por ello, se recomienda comprar uno de silicón de calidad y que sea de una sola pieza, pues algunos resquicios en ocasiones se convierten en espacios donde se acumulan las bacterias.

Metal para tus utensilios de cocina

La ventaja con utensilios de metal o acero inoxidable es que son higiénicos y duraderos. Son una opción segura para la cocina, aunque pueden rayar de manera más sencilla algunos trastes donde se hace la comida. Y aunque también se calientan con cierta facilidad, son fáciles de lavar y no absorben olores ni sabores.

@robertoketoreto Las cucharas, espátulas y otros utensilios de plástico pueden liberar microplásticos y químicos tóxicos cuando entran en contacto con altas temperaturas. 💡 ¿Por qué evitarlas? Algunos plásticos contienen bisfenol A (BPA) y ftalatos, que pueden actuar como disruptores hormonales. Cuando se calientan, pueden liberar sustancias tóxicas en los alimentos. Con el tiempo, el plástico se degrada y libera microplásticos en la comida. El teflón es un recubrimiento antiadherente que facilita la cocción sin que los alimentos se peguen. Sin embargo, cuando se raya o se calienta a más de 260°C, puede liberar gases tóxicos y partículas dañinas. 💡 ¿Por qué evitarlos? Contienen PFOA y PFAS, sustancias químicas asociadas con problemas hormonales y enfermedades metabólicas. Cuando el recubrimiento se daña, se desprenden micropartículas que terminan en la comida. Altas temperaturas pueden liberar vapores tóxicos, peligrosos incluso para mascotas como los pájaros. Los recipientes plásticos son prácticos, pero pueden liberar microplásticos y químicos disruptores endocrinos, especialmente cuando se calientan en el microondas o se usan con alimentos grasos o ácidos. 💡 ¿Por qué evitarlos? Contienen BPA y BPS, sustancias que pueden afectar el equilibrio hormonal. Cuando se calientan, pueden liberar microplásticos en la comida. Se rayan con facilidad, lo que facilita la migración de partículas plásticas. Las tablas de plástico parecen convenientes, pero con el uso se rayan y desprenden partículas de microplásticos que pueden terminar en la comida. Además, retienen bacterias en las grietas, lo que puede aumentar el riesgo de contaminación cruzada. 💡 ¿Por qué evitarlas? Liberan microplásticos con cada corte, especialmente al usar cuchillos afilados. Pueden retener bacterias en los surcos que se forman con el uso. No son biodegradables y generan más desechos plásticos. ♬ sonido original - robertoketoreto

Madera para tus utensilios de cocina

Estudios recientes recomiendan estos materiales, pues con el cuidado adecuado no aparecen bacterias. Para esto se anima a conseguir maderas como bambú, las cuales permiten el nulo daño a superficies sensibles. Por ello, como con los demás materiales, se anima a lavarles bien para evitar la aparición de microorganismos que pueden resultar dañinos.