No vas a creer el precio de esta estufa Mabe de acero inoxidable: está casi al 50% de descuento

Hay una estufa Mabe de acerco inoxidable en Elektra que tiene un precio bajísimo de no creer . Está casi al 50% de descuento y se puede pagar en meses sin intereses o pagos chiquitos semanales. Si estás buscando equipar tu cocina, esta es una buenísima opción.

¿Cuál es la estufa Mabe en oferta hoy en Elektra?

La estufa Mabe es la del modelo EM5032BAPSI en color plata mercury de 50 cm. Tiene horno, 4 quemadores y el material con el que está fabricado es duradero.

(ESPECIAL) Así es por dentro la estufa MABE en oferta.

Según las características de la marca, tiene tecnología Ultimate, que la hace más potente mientras ahorras gas en cada platillo. Sus parrillas son resistentes porque tienen tecnología Mate Ultra.

Su forma de calentar la comida también es envidiable, porque distribuye de manera equitativa el calor en las ollas y cazuelas.

Eso sí, esta estufa no tiene encendido automático, por lo que necesitarás de un encendedor o cerillos cada que quieras cocinar.

Se puede deslizar la parilla, y puedes medir el nivel del calor con el termocontrol. Además, cuenta con cáñvula de seguridad y un voltaje controlado de 127v

Para que lo tomes en cuenta, las medidas de esta estufa son:

Largo: 0.68 metros

Alto: 0.98 metros

Ancho: 0.5 metros.

¿Cuál es el precio de la estufa Mabe en Elektra?

El costo de esta estufa es de únicamente $3,899 pesos, de un precio anterior de $7,099 pesos.

(ESPECIAL) Este es el precio de la estufa Mabe hoy.

Además, Elektra tiene la opción de pago hasta 6 meses sin intereses pagando con tarjetas participantes. O es posible sacar el Préstamo Elektra para que te quede en pagos chiquitos de $68 pesos por 102 semanas.

Así como esta estufa, Elektra tiene otras ofertas imperdibles que tienes que checar, sobe todo si estás buscando remodelar tu casa con pantallas, línea blanca y hasta motos .

No olvides comparar precios y elegir el que mejor te convenga, pero sobre todo, el que mejor se adapte a tus necesidades en el hogar.