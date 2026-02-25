Esta es la mejor forma de desinfectar el congelador del refrigerador

La limpieza de todos los rincones de la cocina produce distintas formas de aplicar los conocimientos hogareños. Por ello, en esta oportunidad se comparte este conocimiento para mantener en el mejor estado posible en el congelador. Dado que allí se conservan los alimentos, lo ideal es mantenerlo en óptimas condiciones y muy limpio.

¿Por qué se debe limpiar de manera correcta el congelador de tu refri?

Con eso en mente, lo que se busca con la limpieza del congelador es evitar que se acumule el hielo, los malos olores y la contaminación cruzada. Y es que esta acción que también incluye desinfección, prolonga la vida útil del electrodoméstico, ayudando a una mejor conservación de los alimentos. Además retirar el exceso de escarcha permite un menor consumo de energía.

En ese sentido, la mejor forma de limpiar/desinfectar esta parte de tu refrigerador requerirá de una mezcla de agua tibia con un poco de vinagre blanco o en su defecto bicarbonato de sodio. Estos son vitales para eliminar olores y residuos de los lugares más difíciles de la estructura… sin ocasionar daño alguno.

Con un trapo suave o una esponja no abrasiva puedes limpiar las paredes, techo y la base del congelador. Mientras que también se debe limpiar zonas como las gomas de la puerta, pues allí se acumula bastante suciedad.

¿Cómo se debe limpiar el congelador de tu refri?

Como primer paso se debe desconectar el refrigerador de la corriente eléctrica.

de la corriente eléctrica. En segundo punto debes vaciar por completo el contenido del congelador, recomendando poner los alimentos en una hielera en lo que se termina la limpieza.

recomendando poner los alimentos en una hielera en lo que se termina la limpieza. Si el hielo está evidentemente acumulado, se puede dejar la puerta abierta para que se derrita de manera natural.

para que se derrita de manera natural. Se recomienda poner toallas en la parte inferior para absorber el agua.

para absorber el agua. No debes utilizar objetos punzocortantes para quitar la escarcha, pues eso puede dañar las paredes.

Ya derretido el hielo, se indica quitar las piezas desmontables para lavarles por separado con agua tibia y jabón neutro.

Así, con todos los pasos indicados en este espacio, se logrará una limpieza completa e ideal para no dañar el congelador y que funcione de la mejor manera por mucho tiempo.