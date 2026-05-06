Este es el truco de las monedas viejas para atraer abundancia

El inicio de mes es visto como una perfecta oportunidad para atraer abundancia y alinear los ámbitos energéticos. Entre ese tipo de prácticas se encuentra la del Feng Shui, que te anima a realizar este ritual que tiene como protagonistas a las monedas viejas, que sirven como simbolismo del dinero que se busca atraer a tus finanzas personales.

Noticias Baja California del 6 de mayo 2026

¿Por qué las monedas viejas sirven para atraer abundancia?

Esta propuesta tiene al ritual como el medio por el cual se buscan alinear objetivos y enfocarse en metas que les permitan mejorar su situación económica. Según muchos de los creyentes de estas prácticas, estos procedimientos son elementales para que el hogar se mantenga alineado con aspectos de orden y estabilidad en todos los sentidos.

Específicamente, las monedas significan el flujo económico y la estabilidad financiera tan anhelada por las familias. Es claro que su valor es obsoleto en el presente, pero estas monedas viejas son un símbolo poderoso. Aunque en algunas propuestas se usan lentejas o alimentos similares, lo que se busca es poner la mente en que el dinero llegará para tener todo bien cubierto y con bastante soltura en próximas semanas.

¿Cómo se hace este ritual con monedas viejas?

Parte del éxito de este tipo de prácticas, las cuales son bastante recurrentes en el día a día de las personas, es el uso de elementos prácticos y sencillos que se encuentran en toda cocina. Por ello se te anima a realizar el ritual con los siguientes elementos y de la siguiente forma.

Una vela blanca

Lentejas crudas

Monedas viejas

Un plato o tazón

1.- Coloca la vela en el centro del recipiente, asegurándote que quede firme.

2.- Posteriormente vas a derramar las lentejas y monedas alrededor de la vela… bien distribuida.

3.- Ya listos los primeros pasos, se enciende la vela y se deja arder por unos 5 minutos (mínimo).

4.- Este paso final es para mantener activa la idea de la energía de prosperidad.