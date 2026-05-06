Los regalos que NO debes darle a tu mamá este Día de las Madres

El Día de las Madres está a la vuelta de la esquina y sabemos que es muy probable que ya estés preparando el regalo perfecto para sorprender a mamá con un gran detalle. Desafortunadamente, no todos los regalos pueden serlo; algunos pueden enviar el mensaje equivocado y arruinarle su día. Desde electrodomésticos hasta regalos que suelen generar más incomodidad que emoción. Si todavía no sabes qué le puedes dar este 10 de mayo, aquí te dejamos cuáles son los obsequios que hay que evitar.

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Regalos que debes evitar este Día de las Madres

Evita cometer un error y descubre todos los regalos que debes evitar este 10 de mayo:

Electrodomésticos

Puede que la licuadora o el horno de microondas estén muy padres y se necesite uno en casa, pero admitámoslo, ese electrodoméstico se puede comprar cualquier otro día. Evita darle un mensaje equivocado a mamá con obsequios como planchas, aspiradoras, microondas y licuadoras. Si ella no lo pidió, lo mejor será evitarlo, pues ella puede pensar que solo la ves como la trabajadora del hogar.

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Productos anti-edad o “para mejorar”

Hay una línea bastante delgada entre consentir y hacer sentir incómoda a alguien. Regalarle cremas antiarrugas, tratamientos reductivos o productos enfocados en la “corrección” del cuerpo o la edad puede interpretarse como una crítica o un doloroso señalamiento. Lo mejor es apostar por experiencias que brinden bienestar, como un spa, perfumes o maquillaje.

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Regalos genéricos de último minuto

Se sabe, las mamás tienen un don para darse cuenta cuando algo es completamente improvisado. Un peluche sin sentido, flores maltratadas por las prisas o una taza o chocolates con frases genéricas pueden sentirse como un mal regalo. Recuerda que no es lo que gastes, sino cómo demuestras que la quieres, que pensaste en ella y que la conoces.

|Pixabay/pexels

Entonces… ¿qué sí deberías regalar?

Dale algo que sepas que le gusta, que la haga sentir bien, querida y valorada. Pero si lo que buscas es una respuesta más precisa, puedes tomar en cuenta regalos valorados por muchas mamás, como:

