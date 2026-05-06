Que siempre no se retira... Alana Flores pelearía con esta influencer

En el entorno digital es normal encontrar este tipo de cruces entre creadores de contenido. Siempre hay polémica, pues estas situaciones generan vistas, de lo que viven muchos de estos personajes de internet. En ese sentido, Alana Flores no se quedó callada y criticó severamente a una influencer que habló de ella en días pasados: Milica. Ante eso, muchos argumentan que la presidenta de la Raniza regresará para un último combate.

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¿Alana Flores deja el retiro para pelear con la streamer argentina?

Probablemente uno de los nombres que mayor relevancia adquirió en los últimos meses fue el de Milica. La sudamericana aprovechó eventos como los de boxeo para tomar presencia en diferentes frentes, además del argentino. Y la propia Alana Flores subió un video indicando que en estos momentos ha hablado mucho sobre la mexicana, por ello la tensión se acumula en el ambiente.

Este “salseo” digital llega en medio de la decisión de Alana para retirarse del boxeo de influencers tras caer ante Flor Vigna en el último evento de Supernova Génesis. Allí parece (o eso argumenta la mexicana) que Milicia metió su presencia para argumentar que quiere pelear con Flores. Sin embargo, en palabras de la influencer de México… la pelea se le ofreció a la argentina desde el pasado pero ella se negó.

Esto ha generado por supuesto, que los fanáticos se metan y se arme un “revoloteo” digital en medio de un conflicto entre dos influencers con un alto fandom a nivel Latinoamérica. Por ello, las palabras de la dueña de La Raniza fueron contundentes y abren especulaciones de cara al futuro inmediato: “La verdad es que no descarto la opción de volver a partirle su ma..e”.

¿Desde cuándo tiene problemas Alana Flores y Milica?

Este conflicto realmente nació en las semanas recientes y algunos no descartan una decisión premeditada para generar reacciones en los perfiles digitales de ambas. Sin embargo, tal como lo explica Alana Flores en sus últimos contenidos subidos a redes, Milica generó conversación aunque la pelea ya se le había propuesto.

Incluso la mexicana comentó que en el pasado ella la alojó en algunas oportunidades cuando la argentina viajó a México. Sin embargo, la relación se fracturó y muchos anhelan verlas pelear en uno de los tantos eventos que hoy existen en el rubro de los influencers o celebridades.