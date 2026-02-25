Conoce cuáles son las 3 características que comparten las personas con ansiedad

Aunque estas problemáticas evidentemente existieron durante todas las eras de la humanidad, en la actualidad se les han prestado mayor atención y hay estudios que confirman que el tiempo del boom digital concreta problemas severos en las infancias y juventudes. Por ello, es importante conocer cómo se presenta la ansiedad y qué se puede hacer para contrarrestar sus golpes hacia la salud física y mental.

¿Qué rasgos de personalidad tienen las personas con ansiedad?

Aunque es normal enfrentarse al estrés e incluso a algunos aspectos de la ansiedad, el problema de estas circunstancias radica en sobrepasar los límites o incluso cuando se llegan a cronificar. Por ello, la psicóloga Ángela Fernández indica que estos son algunos aspectos que tienen en común algunas personas que sufren con esta situación de salud mental.

Exceso de amabilidad

Aunque la amabilidad es un aspecto que debe destacarse y buscarse en sociedades cada vez más individualistas y hostiles ante los demás… el problema con estas personas es que su amabilidad se vuelve un problema. Regularmente las personas ansiosas ponen primero los problemas de los demás, situación que provoca un descuido propio. Evidentemente esto trae un desgaste emocional bastante alto.

El neuroticismo

Aquí existe un rasgo que habla de lo reactivas que pueden ser las personas en una forma marcadamente negativa. Esto tiene la característica de presentarse como una inestabilidad emocional, lo cual provoca sentimientos más intensos pero expulsados de manera nervios a impulsiva. Comenta la experta que viven en un constante estado de alerta, por lo que una alteración mínima o leve… desata reacciones incluso violentas.

Alta responsabilidad

Las personas con ansiedad suelen buscar cumplir con sus responsabilidades o tareas de una forma muy exigente. Básicamente aspiran a la perfección y cuando ocurren imprevistos o situaciones donde no llegan al nivel que ellos buscaban, la decepción y la frustración les afectan severamente. Se trata de personalidades que tienen una rigidez mental muy marcada.

¿Cómo se pueden contrarrestar los síntomas de la ansiedad?

Siempre será una excelente recomendación asistir con un profesional. Pero estos consejos prácticos pudieran servir para etapas iniciales o tranquilas de la ansiedad.