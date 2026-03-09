No creerás los grandiosos beneficios al tomar té de cola de caballo

La relevancia que están adquiriendo los remedios naturales como los tés o infusiones también han tenido como parte esencial a las redes sociales. Aunque en estos espacios falta rigor científico, es normal encontrar personas que indican que en su caso específico ciertas bebidas han sido de mucho beneficios para su salud. Por ello, estos son los datos que se tienen acerca de la planta conocida como cola de caballo.

¿Por qué el té de cola de caballo es ampliamente recomendado?

Si algunos se asustaron por tomarse de forma literal el tema del caballo, pueden respirar al entender que es una planta que resulta perfectamente conocida y recomendada. Se prepara a través de la Equisetum arvense, la cual tiene muchos aportes para la salud, como lo relacionado con antioxidantes y nutrientes.

En cuanto al primer rubro de ayuda, se indica que es buena opción para la piel por los minerales que contiene, aportando buena salud a tejidos como las uñas o el cabello.

por los minerales que contiene, aportando buena salud a tejidos como las uñas o el cabello. En un segundo aspecto, se indica que es benéfico para el fortalecimiento de los huesos, donde algunos lo alinean como un complemento en tratamientos de osteoporosis.

donde algunos lo alinean como un complemento en tratamientos de osteoporosis. Mientras que es también muy reconocido como diurético, pues produce orina, elimina líquidos retenidos y ciertas sustancias que se alojan en los riñones. Es decir, depura el organismo y ayuda a una correcta salud renal.

Y aunque no es en la presentación de té, se indica que se utiliza como líquido para limpiar ciertas heridas superficiales. Esto porque posee propiedades cicatrizantes y astringentes… o de remedio para estos problemas.

¿Cuáles son los ingredientes y cómo se prepara el té de cola de caballo?

La realidad es que la manera de prepararse es muy básica.. además de tener los mínimos ingredientes.

Ingredientes

Planta de cola de caballo

Una taza

Agua caliente

@nutriologadanielaesparza Té de Cola de Caballo❤️‍🔥 ✅Beneficios: ✨Contiene componentes que actúan como diuréticos ✨Constituye un regenerador celular ✨Tiene capacidades astringentes ✨Desintoxica las vias urinarias y Sangre Todavía se estudian los efectos de esta planta y se espera comprobación científica de sus beneficios 👏 ♬ Todo De Ti - Rauw Alejandro

Preparación

Lo que se recomienda regularmente es tener el agua hirviendo en una taza

Posteriormente se corta un cachito de la planta y se deja reposar por unos 3 minutos en el agua caliente

Y con eso se puede beber sin ningún problema

Como siempre es bueno exhortar a los lectores, cualquier recomendación debe ser alineada con lo dicho por un experto de la salud. Pero algunos dicen que prefieren tomárselo en la mañana o entre comidas, para aprovechar sus efectos diuréticos.