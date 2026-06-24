Karely Ruiz es hospitalizada y sometida a cirugía; esto es lo que se sabe de su estado de salud

A través de sus redes sociales, Karely Ruiz ha compartido con sus seguidores que tomó la decisión de someterse a una nueva cirugía estética, a causa de la cual fue hospitalizada. A continuación te contamos lo que se sabe sobre el estado de salud de la creadora de contenido para adultos.

Han pasado cerca de dos meses desde que Karely Ruiz venció a Kim Shantal en el evento Supernova Génesis 2026, cuando reemplazó a Lupita Villalobos debido a problemas de salud. Anteriormente había sido vencida por Marcela Mistral en el evento Ring Royale.

¿Karely Ruiz se aumentó o se redujo el busto?

"Adiós a las críticas que estaban hasta el suelo", escribió Karely Ruiz recientemente en una publicación compartida por Instagram, donde celebraba que había llegado el día de su cirugía. Aunque ha dado a entender previamente que la intervención tuvo que ver con su busto, la modelo no ha aclarado ni especificado si se trató de un aumento, reducción o de mastopexia (intervención de levantamiento).

Lo que Karely sí ha revelado es que esta cirugía resulta muy significativa para ella. "No es solo un cambio físico, es una forma de decirle adiós a una etapa y darle la bienvenida a una nueva versión de mí. Ustedes saben cuánto quería este cambio".

Recientemente Karely Ruiz habló en una entrevista sobre las operaciones que se había hecho hasta la fecha; entre ellas se encuentran dos liposucciones, rinoplastia y una cirugía de busto. Sin embargo, enfatizó que antes de las intervenciones ya había conseguido un millón de seguidores.

Cuál es el estado de salud de Karely Ruiz hoy, 24 de junio

La creadora de contenido para adultos ha estado compartiendo historias tras su cirugía, entre ellas selfies que demuestran que la intervención quirúrgica habría salido tal como estaba planeada. "¿Subo mi resultado ya? Sorry por hacerla de emoción pero me estoy recuperando, duele", escribió sobre una fotografía.

Karely Ruiz incluso presumió a través de sus stories que lleva 26 millones de vistas en la publicación previa a su cirugía, a pesar de que todavía no ha compartido el resultado.