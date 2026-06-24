Crochet para niños: cómo tejer bufandas de Paw Patrol para el invierno
Ahora que se acerca la época de vientos, a tus hijos no les puede faltar una bufanda abrigadora y qué mejor que hacerla tú misma con crochet de Paw Patrol.
Aunque todavía falta un poco para el invierno, las temperaturas ya empiezan a descender y las mañanas se vuelven frías, por lo que es indispensable mantener a los niños abrigados para evitar resfriados. Y una forma muy sencilla para no batallar con este tema, consiste en hacerles accesorios personalizados, como las bufandas de crochet que están inspiradas en Paw Patrol y sus adorables personajes.
¿Qué materiales se necesitan para bordar una bufanda en técnica de crochet?
Para tener buenos resultados al tejer accesorios en punto de crochet, lo más importante son los hilos. El grosor debe ser medio para que las costuras queden bien y el material adecuado para los estambres de las manualidades es el algodón o la lana, pues según el portal Tijeras Mágicas, esto hará que se sientan suavecitas y se conserven calientitas durante todo el día.
En cuanto a los colores para hacer bufandas de Paw Patrol con crochet, debes elegir el tono representativo del cachorro favorito de tus pequeños. Además, conviene tener a la mano un poco de negro y blanco para los detalles. Y finalmente, el gancho óptimo para estas manualidades es el de 5 mm porque permite hacer formas flexibles.
Tutorial para hacer una bufanda de crochet de los Paw Patrol fácil y en casa
- En este tipo de piezas, la clave está en bordar una cadena de 18 puntos, que es lo que aportará forma y tendrá un grosor medio y una extra en el extremo para subir al siguiente eslabón.
- Para darle resistencia y que quede más abrigadora, repasa las filas con puntos bajos.
- Si quieres que se vea colorida y muy atractiva para los niños, puedes combinar colores en estas bufandas de crochet con Paw Patrol. Por ejemplo, si estás haciendo a Chase, pon azul intenso en los bordes y el centro con un azul más suave.
- Repite las puntadas de cadena y refuerzos hasta que tenga el tamaño de tu preferencia.
- Por separado, haz la emblemática placa policial de estos intrépidos cachorros canininos. Solo debes hacer la silueta y encima una huellita. Cuando esté lista, une a uno de los extremos de la bufanda con una puntada suave. Otra opción es agregar algún elemento alusivo a los personajes de la "Patrulla Canina".
- También puedes completar estas manualidades tejidas con un lindo gorrito de Paw Patrol que trae hasta sus orejitas y que es muy fácil de hacer con este tutorial paso a paso.