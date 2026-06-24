Sigmund Freud, neurólogo austriaco: “Uno puede defenderse de los ataques; contra el elogio se está indefenso”

La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano, los procesos mentales y las emociones, sintetiza la Universidad de Mendoza (Argentina). Esta casa de estudios señala que quienes estudian esta disciplina se capacitan para evaluar, diagnosticar y tratar la salud mental, además de investigar el desarrollo y las interacciones de las personas.

MEXHMD_230626.mp4 / Noticias Estado De México del 23 de junio 2026

Es en este marco que los futuros profesionales se empapan de los estudios e investigaciones que llevaron a cabo, a lo largo de la historia, grandes ilustrados como Sigmund Freud, William James, Carl Jung, B. F. Skinner y Abraham Maslow, entre muchos otros.

Los conceptos de Sigmund Freud

En el caso de Sigmund Freud, se trató de un médico neurólogo austriaco que se grabó en la historia de la humanidad como el padre del psicoanálisis. Esto se debe a que su trabajo logró revolucionar por completo la forma en que entendemos la mente humana y desplegó varios conceptos clave que transformaron a la psicología.

De acuerdo con diversas fuentes bibliográficas, entre los conceptos más destacados del legado de Sigmund Freud se encuentran el Inconsciente, la estructura de la mente (El Ello, El Yo, El Superyó), la interpretación de los sueños, el desarrollo psicosexual y el método terapéutico.

Sigmund Freud y una frase con potencia

Los trabajos del neurólogo austriaco pueden analizarse de diversas maneras y una de ellas es enfocándose en las frases de su autoría que se han grabado en la historia de la psicología. Un ejemplo de estas es la que dice “Uno puede defenderse de los ataques; contra el elogio se está indefenso” y que da en el clavo de una de las dinámicas psicológicas más sutiles: el poder del halago.

Para Sigmund Freud, cuando alguien nos ataca, las alarmas se encienden de inmediato porque el cerebro detecta una amenaza y activa sus mecanismos de defensa. El elogio, en cambio, opera como un "caballo de Troya" emocional porque al recibirlo las defensas bajan por completo, dejándonos vulnerables ante quien lo pronuncia. De todos modos, algo de alerta debemos de estar porque bajo el efecto de la adulación, es mucho más fácil que seamos manipulados.