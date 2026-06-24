La cuna de Moisés o lirio de la paz es una de las plantas de interior favoritas, debido a sus características flores blancas. Sin embargo, conservar sus hojas verdes durante todo el año depende en gran medida de en qué parte de la casa la colocas, pues el objetivo es que siempre luzca verde. Conoce qué hacer con las maletas antiguas, que son un tesoro vintage: cómo reutilizarlas en la decoración del dormitorio.

Esta especie es originaria de las selvas tropicales del continente americano y crece bajo la sombra de árboles de gran tamaño, por lo que debe existir un ambiente similar en cada uno de los hogares donde se desea poner. Pues de lo contrario, solo tendrás hojas amarillas y puntas secas. Conoce en qué parte de la casa debes poner la planta araña para que produzca más hijuelos.

En qué parte de la casa colocar la cuna de Moisés para que luzca siempre verde|Pinterest

La parte de la casa donde debes poner la cuna de Moisés

El lugar más adecuado para poner la cuna de Moisés en la casa es en una habitación con luz natural indirecta. Es decir, detrás de una ventana orientada al este o protegida por una cortina translúcida. Lo anterior, ya que la exposición prolongada al sol directo puede quemar las hojas, mientras que un espacio demasiado oscuro afecta su desarrollo.

Otro punto importante para mantener la cuna de Moisés en óptimas condiciones es tener la especie en un ambiente entre 18 y 27 °C. Es preciso mencionar que la especie se debe mantener lejos de corrientes de aire frío, salidas de aire acondicionado o calefacción del hogar.

Lo que debes saber de la cuna de Moisés

La humedad influye bastante en esta planta, debido a su lugar de origen, ya que en viviendas con ambiente seco, sobre todo en la temporada de calor, las hojas de la especie pueden tornarse marrones. Asimismo, el riego es uno de los aspectos más importantes para mantenerla en óptimas condiciones. Debes darle agua cuando el sustrato comienza a secarse.