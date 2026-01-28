Si eres de las personas que compra compulsivamente ropa y no sabes dónde ponerla o tu guardarropa está a punto de estallar por toda la que has acumulado con el paso de los años, estas 7 ideas para remodelar tu closet pequeño es de tu interés, ya que no requieren de grandes espacios: sentirás alivio. Conoce estas 30 ideas para reconstruir tu baño con tina.

El tener una recámara o espacio pequeño no es el límite para estos closets, ya que sus estructuras no te quitarán demasiado espacio. No obstante, se recomienda identificar qué tipo de ropa se guardará, a fin de tener el sitio adecuado para ello, según un artículo del portal AD Magazine.

Los mejores closets de tamaño pequeño

1. Abierto: Es una gran opción para espacios pequeños, ya que no requiere de puertas ni de estructuras de madera. Es ideal para colgar pantalones, camisas y chamarras.

7 ideas para remodelar un closet pequeño y que te quepan más cosas: sentirás alivio|Pinterest

2. Cubículos: Si tienes un pequeño espacio, un cubículo puede ser tu salvación, ya que la estructura de madera solo se encargará abarcar cada centímetro de forma estratégica.

7 ideas para remodelar un closet pequeño y que te quepan más cosas: sentirás alivio|Pinterest

3. Paneles de plástico: Esta opción es ideal si tienes un pequeño espacio en tu dormitorio y lo quieres aprovechar, pues las láminas transparentes y la estructura metálica delimitarán el área.

7 ideas para remodelar un closet pequeño y que te quepan más cosas: sentirás alivio|Casacor

4. En el pasillo: Si en tu dormitorio ya no cabe ni una pluma de ave, puedes utilizar otros lugares de la casa o departamento y ello podría ser un pasillo que puedes convertirlo en tu próximo guardarropa.

7 ideas para remodelar un closet pequeño y que te quepan más cosas: sentirás alivio|Pinterest

5. Pegado a la pared: Este mini closet es uno de los más vendidos en diferentes tiendas departamentales, pues solo basta con tener un pequeño espacio para instalarlo. Es sumamente práctico, ya que hasta tiene un lugar para guardar las maletas.

7 ideas para remodelar un closet pequeño y que te quepan más cosas: sentirás alivio|Pinterest

6. Desmontable: Es uno de los más vendidos en las aplicaciones de envío, pues sus materiales de tela lo hacen práctico y lo puedes instalar en cualquier lugar, ya que no requiere de mucho espacio.

7 ideas para remodelar un closet pequeño y que te quepan más cosas: sentirás alivio|Amazon

7. En hueco: En algunos dormitorios existe un pequeño hueco, depende de la estructura, pero que te puede servir para instalar un pequeño closet y ahí poner la ropa que ya no cabe en tu guardarropa principal.