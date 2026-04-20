Esto costará adquirir WhatsApp Plus; ¿qué beneficios tendrá?

Hoy está completamente normalizado que las distintas plataformas tengan diferentes niveles de servicio para los usuarios, esto al ofrecer los llamados paquetes Premium o Plus. Pero en el caso de WhatsApp recién están entrando al mercado y dejando en la experiencia de los que usan la aplicación… el tema de la publicidad. ¿Qué incluye la versión Plus de esta aplicación de mensajería?

¿Qué incluye la versión Plus de WhatsApp?

En estos momentos esta oportunidad especial se encuentra en fase de prueba e iniciará sus primeras experiencias en Europa. Lo que se destaca de esta oportunidad es la posibilidad de personalizar tu propia aplicación, pues en el sistema de funciones esenciales realmente no hay opción de variar la experiencia. Además, ya se especificó que tendrá un costo mensual de 2.49 euros.

En primer punto, se presumen nuevos stickers premium, estos con mayor calidad gráfica y animaciones especiales. Aunque se les podrá mandar a todos, solamente los que tengan la versión Plus los podrán guardar en biblioteca. En segundo lugar aparece la opción de personalizar con alrededor de 18 temas de color y también existe la posibilidad de cambiar el ícono de WhatsApp en tu dispositivo con hasta 14 diseños exclusivos.

Mientras que otros dos aspectos que destacan es la posibilidad de posicionar fijados los chats que necesites (20 como máximo). Y el segundo de estos últimos “beneficios” que te ofrece la versión Plus, es la posibilidad de personalizar hasta 10 tonos de llamada adicionales, esto para los contactos o grupos de tu preferencia.

¿WhatsApp Plus no desaparece la publicidad?

La respuesta inmediata a dicho cuestionamiento es un rotundo NO. Los anuncios seguirán posicionándose como los estados en la pestaña de novedades y en los canales. Por ello, lo que debes conocer es el tema del plan especial que SÍ quita la publicidad. Esa es una suscripción adicional que sube en precio a cuatro euros mensuales.

Sin embargo, se indica que esto ocurre así por las privaciones de la Unión Europea, la cual obliga a ofrecer alternativas para quienes rechazan la personalización de datos con fines publicitarios. Es decir, se pagarán 6.49 euros al mes, lo cual podrá abonarse gradualmente y las pruebas iniciarán en breve con usuarios escogidos previamente. ¿Esto llegará a Latinoamérica y México en breve?