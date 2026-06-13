¿Qué son los canelones? 3 recetas con la pasta que desafió a Luis, Emmanuel y Claudia en MasterChef 24/7
Los canelones son una de las preparaciones más versátiles de la cocina italiana, ya que admiten rellenos de carne, verduras, quesos y diversas salsas para gratinar.
En el viernes de salvación de MasterChef 24/7, Luis, Claudia y Emmanuel se enfrentaron a un importante desafío. Para subir al balcón debieron preparar canelones con las instrucciones que les dio a distancia Antrax. Si quieres disfrutar del platillo de pasta que elaboraron los cocineros, te dejamos estas 3 recetas fáciles y deliciosas.
Qué son los canelones, el platillo que desafió a los cocineros de MasterChef 24/7
Los canelones son un plato de pasta formado por láminas rectangulares en rollo que se pueden llenar con diversos ingredientes, como distintos tipos de carne o verduras, y se hornean normalmente con salsa y queso. Aunque se asocian a la cocina italiana, también son muy populares en España y en muchos países de América Latina.
Los rellenos más comunes para los canelones incluyen:
- Carne picada (res, cerdo o pollo).
- Espinacas y queso ricotta.
- Champiñones y verduras.
- Atún o pescado.
Suelen cubrirse con:
- Salsa de tomate.
- Salsa bechamel.
- Queso rallado para gratinar.
MasterChef México 2026: 3 recetas fáciles y deliciosas
Estas son las tres recetas más fáciles y deliciosas que la Inteligencia Artificial (ChatGPT) recomienda para preparar canelones. Como un cocinero de MasterChef 24/7, puedes combinar elementos y descubrir la mejor preparación.
1. Canelones de carne gratinados
Ingredientes (4 personas):
- 12 láminas de canelón
- 500 g de carne molida (res o mezcla de res y cerdo)
- 1 cebolla picada
- 2 dientes de ajo
- 400 g de salsa de tomate
- 500 ml de salsa bechamel
- 150 g de queso rallado
- Aceite de oliva, sal y pimienta
Preparación:
- Sofríe la cebolla y el ajo.
- Añade la carne y cocina hasta que se dore.
- Incorpora la mitad de la salsa de tomate y cocina 10 minutos.
- Cocina las láminas de pasta según las instrucciones.
- Rellena y enrolla los canelones.
- Colócalos en una fuente para horno.
- Cubre con el resto del tomate, la bechamel y el queso.
- Hornea a 200 °C durante 20-25 minutos, hasta que se gratinen.
2. Canelones de espinaca y ricotta
Ingredientes:
- 12 láminas de canelón
- 400 g de espinacas frescas
- 300 g de queso ricotta
- 50 g de queso parmesano rallado
- 1 huevo
- 500 ml de bechamel
- Sal, pimienta y nuez moscada
Preparación:
- Cocina las espinacas y escúrrelas bien.
- Mézclalas con la ricotta, el huevo, el parmesano y los condimentos.
- Cocina las láminas de pasta.
- Rellena y enrolla los canelones.
- Colócalos en una fuente y cúbrelos con bechamel.
- Espolvorea más parmesano.
- Hornea a 190 °C durante 25 minutos.
3. Canelones de pollo y champiñones
Ingredientes:
- 12 láminas de canelón
- 400 g de pechuga de pollo cocida y desmenuzada
- 250 g de champiñones picados
- 1 cebolla pequeña
- 200 ml de crema para cocinar
- 500 ml de bechamel
- 100 g de queso rallado
- Sal y pimienta
Preparación:
- Sofríe la cebolla y los champiñones.
- Agrega el pollo y la crema; cocina 5 minutos.
- Ajusta de sal y pimienta.
- Rellena los canelones con la mezcla.
- Colócalos en una fuente para horno.
- Cubre con bechamel y queso.
- Hornea a 200 °C durante 20 minutos y gratina los últimos 5 minutos.
No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.