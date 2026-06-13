¿Qué son los canelones? 3 recetas con la pasta que desafió a Luis, Emmanuel y Claudia en MasterChef 24/7

En el viernes de salvación de MasterChef 24/7, Luis, Claudia y Emmanuel se enfrentaron a un importante desafío. Para subir al balcón debieron preparar canelones con las instrucciones que les dio a distancia Antrax. Si quieres disfrutar del platillo de pasta que elaboraron los cocineros, te dejamos estas 3 recetas fáciles y deliciosas.

Qué son los canelones, el platillo que desafió a los cocineros de MasterChef 24/7

Los canelones son un plato de pasta formado por láminas rectangulares en rollo que se pueden llenar con diversos ingredientes, como distintos tipos de carne o verduras, y se hornean normalmente con salsa y queso. Aunque se asocian a la cocina italiana, también son muy populares en España y en muchos países de América Latina.

Los rellenos más comunes para los canelones incluyen:



Carne picada (res, cerdo o pollo).

Espinacas y queso ricotta.

Champiñones y verduras.

Atún o pescado.

Suelen cubrirse con:



Salsa de tomate.

Salsa bechamel.

Queso rallado para gratinar.

MasterChef México 2026: 3 recetas fáciles y deliciosas

Estas son las tres recetas más fáciles y deliciosas que la Inteligencia Artificial (ChatGPT) recomienda para preparar canelones. Como un cocinero de MasterChef 24/7, puedes combinar elementos y descubrir la mejor preparación.

1. Canelones de carne gratinados

Ingredientes (4 personas):



12 láminas de canelón

500 g de carne molida (res o mezcla de res y cerdo)

1 cebolla picada

2 dientes de ajo

400 g de salsa de tomate

500 ml de salsa bechamel

150 g de queso rallado

Aceite de oliva, sal y pimienta

Preparación:



Sofríe la cebolla y el ajo. Añade la carne y cocina hasta que se dore. Incorpora la mitad de la salsa de tomate y cocina 10 minutos. Cocina las láminas de pasta según las instrucciones. Rellena y enrolla los canelones. Colócalos en una fuente para horno. Cubre con el resto del tomate, la bechamel y el queso. Hornea a 200 °C durante 20-25 minutos, hasta que se gratinen.

2. Canelones de espinaca y ricotta

Ingredientes:



12 láminas de canelón

400 g de espinacas frescas

300 g de queso ricotta

50 g de queso parmesano rallado

1 huevo

500 ml de bechamel

Sal, pimienta y nuez moscada

Preparación:



Cocina las espinacas y escúrrelas bien. Mézclalas con la ricotta, el huevo, el parmesano y los condimentos. Cocina las láminas de pasta. Rellena y enrolla los canelones. Colócalos en una fuente y cúbrelos con bechamel. Espolvorea más parmesano. Hornea a 190 °C durante 25 minutos.

Los canelones son tubos de pasta rellenos y horneados con salsa, un plato abundante y muy tradicional en muchas cocinas.|Canva

3. Canelones de pollo y champiñones

Ingredientes:



12 láminas de canelón

400 g de pechuga de pollo cocida y desmenuzada

250 g de champiñones picados

1 cebolla pequeña

200 ml de crema para cocinar

500 ml de bechamel

100 g de queso rallado

Sal y pimienta

Preparación:



Sofríe la cebolla y los champiñones. Agrega el pollo y la crema; cocina 5 minutos. Ajusta de sal y pimienta. Rellena los canelones con la mezcla. Colócalos en una fuente para horno. Cubre con bechamel y queso. Hornea a 200 °C durante 20 minutos y gratina los últimos 5 minutos.

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