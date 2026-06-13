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¿Qué son los canelones? 3 recetas con la pasta que desafió a Luis, Emmanuel y Claudia en MasterChef 24/7

Los canelones son una de las preparaciones más versátiles de la cocina italiana, ya que admiten rellenos de carne, verduras, quesos y diversas salsas para gratinar.

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Los canelones al horno combinan pasta rellena, salsa cremosa y queso gratinado en un plato ideal para compartir en familia.|Canva

Escrito por: Karla Orona | DR

En el viernes de salvación de MasterChef 24/7, Luis, Claudia y Emmanuel se enfrentaron a un importante desafío. Para subir al balcón debieron preparar canelones con las instrucciones que les dio a distancia Antrax. Si quieres disfrutar del platillo de pasta que elaboraron los cocineros, te dejamos estas 3 recetas fáciles y deliciosas.

Qué son los canelones, el platillo que desafió a los cocineros de MasterChef 24/7

Los canelones son un plato de pasta formado por láminas rectangulares en rollo que se pueden llenar con diversos ingredientes, como distintos tipos de carne o verduras, y se hornean normalmente con salsa y queso. Aunque se asocian a la cocina italiana, también son muy populares en España y en muchos países de América Latina.

Los rellenos más comunes para los canelones incluyen:

  • Carne picada (res, cerdo o pollo).
  • Espinacas y queso ricotta.
  • Champiñones y verduras.
  • Atún o pescado.

Suelen cubrirse con:

  • Salsa de tomate.
  • Salsa bechamel.
  • Queso rallado para gratinar.

MasterChef México 2026: 3 recetas fáciles y deliciosas

Estas son las tres recetas más fáciles y deliciosas que la Inteligencia Artificial (ChatGPT) recomienda para preparar canelones. Como un cocinero de MasterChef 24/7, puedes combinar elementos y descubrir la mejor preparación.

1. Canelones de carne gratinados

Ingredientes (4 personas):

  • 12 láminas de canelón
  • 500 g de carne molida (res o mezcla de res y cerdo)
  • 1 cebolla picada
  • 2 dientes de ajo
  • 400 g de salsa de tomate
  • 500 ml de salsa bechamel
  • 150 g de queso rallado
  • Aceite de oliva, sal y pimienta

Preparación:

  1. Sofríe la cebolla y el ajo.
  2. Añade la carne y cocina hasta que se dore.
  3. Incorpora la mitad de la salsa de tomate y cocina 10 minutos.
  4. Cocina las láminas de pasta según las instrucciones.
  5. Rellena y enrolla los canelones.
  6. Colócalos en una fuente para horno.
  7. Cubre con el resto del tomate, la bechamel y el queso.
  8. Hornea a 200 °C durante 20-25 minutos, hasta que se gratinen.

2. Canelones de espinaca y ricotta

Ingredientes:

  • 12 láminas de canelón
  • 400 g de espinacas frescas
  • 300 g de queso ricotta
  • 50 g de queso parmesano rallado
  • 1 huevo
  • 500 ml de bechamel
  • Sal, pimienta y nuez moscada

Preparación:

  1. Cocina las espinacas y escúrrelas bien.
  2. Mézclalas con la ricotta, el huevo, el parmesano y los condimentos.
  3. Cocina las láminas de pasta.
  4. Rellena y enrolla los canelones.
  5. Colócalos en una fuente y cúbrelos con bechamel.
  6. Espolvorea más parmesano.
  7. Hornea a 190 °C durante 25 minutos.
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Los canelones son tubos de pasta rellenos y horneados con salsa, un plato abundante y muy tradicional en muchas cocinas.|Canva

3. Canelones de pollo y champiñones

Ingredientes:

  • 12 láminas de canelón
  • 400 g de pechuga de pollo cocida y desmenuzada
  • 250 g de champiñones picados
  • 1 cebolla pequeña
  • 200 ml de crema para cocinar
  • 500 ml de bechamel
  • 100 g de queso rallado
  • Sal y pimienta

Preparación:

  1. Sofríe la cebolla y los champiñones.
  2. Agrega el pollo y la crema; cocina 5 minutos.
  3. Ajusta de sal y pimienta.
  4. Rellena los canelones con la mezcla.
  5. Colócalos en una fuente para horno.
  6. Cubre con bechamel y queso.
  7. Hornea a 200 °C durante 20 minutos y gratina los últimos 5 minutos.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.

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