6 ideas de etiquetas de cuadernos de Pocoyó; perfectas para personalizar las asignaturas de los niños

No cabe duda de que Pocoyó hoy en día es uno de los fenómenos más impactantes debido a que ha tenido un gran éxito y un gran recibimiento por parte del público infantil ya que muchos niños hoy en día son fans de las aventuras de cada uno de los personajes por lo que en esta ocasión te presentamos etiquetas de esta serie animada para que tus hijos personalicen sus cuadernos e identifiquen cada una de sus materias.

Puede interesarte: 6 ideas de etiquetas de cuadernos de KPop Demon Hunters, para estudiar con Rumi, Mira y Zoey

Pocoyó: Ideas de etiquetas para personalizar asignaturas escolares en los cuadernos

Estas etiquetas cuentan con diferentes diseños y personajes por lo que son perfectas para diferentes gustos y personalidades. Te recomendamos imprimirlas y posteriormente pegarlas sobre los cuadernos, puedes elegir que sean del tamaño que tú lo prefieras.

Pocoyó: Etiquetas con fondos diferentes

Esta idea es una de las más creativas, consiste en etiquetas con los personajes de la serie animada y fondos diferentes, de rayas, puntos de colores, triangulares y diversos patrones. Podrás escribir el nombre del alumno, de la escuela y la asignatura escolar.

Pocoyó: Etiquetas para personalizar cuadernos|Crédito: Pinterest

Pocoyó: Etiquetas con separaciones y los personajes

Esta idea consiste en etiquetas con los personajes de la serie infantil en la parte izquierda mientras que en la parte derecha hay separaciones para escribir datos, aunque solo deben ser 3.

Pocoyó: Etiquetas con fondo blanco y un personaje

Esta idea consiste en etiquetas con un borde muy colorido y el personaje de Pocoyó en la parte derecha. Por otro lado, el fondo es blanco por lo que hay libertad creativa para escribir la cantidad de datos que se necesite.

Etiquetas de Pocoyó |Crédito: Pinterest

Pocoyó: Etiquetas con todos los personajes y borde rosa

Esta idea consiste en etiquetas con los diferentes personajes en la parte izquierda mientras que en la derecha hay espacios diseñados para escribir datos como el nombre, curso, la sección, el año y la institución.

Pocoyó: Etiquetas para colocar el nombre

Esta idea es muy minimalista ya que cuenta con uno o varios personajes de la serie animada, hay pequeños lápices de colores en la parte inferior y solo un espacio para colocar un nombre, puede ser el del alumno o bien, la asignatura escolar.

Etiquetas de Pocoyó para identificar materias escolares |Crédito: Pinterest

Pocoyó: Etiquetas con fondo verde colorido

Esta idea consiste en etiquetas con los distintos personajes de la serie animada, pero con un fondo colorido en color verde, lo que le da un toque único y muy llamativo. Este diseño es perfecto para los pequeños que aman los tonos fuertes y muy coloridos.