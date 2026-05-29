Estos son los alimentos que puedes usar para rituales en la próxima Luna Azul

El último día de mayo traerá un evento astronómico bastante particular, pues en el mes aparecieron dos lunas llenas. Esto es extremadamente raro, pues se presenta cada dos o tres años. Ante eso, los seguidores de la astrología y esoterismo indican que son momentos especiales y/o particulares para practicar algunos rituales que puedan atraer cosas positivas para ti. Esto se sabe de los alimentos que se deben utilizar.

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¿Por qué se recomienda hacer rituales en la Luna Azul?

Justamente el 31 de mayo la segunda luna llena del mes se presentará para despedir el quinto mes del 2026. Aunque algunos creían que el cielo tomaba un tono azulesco, la realidad es que eso no sucederá, aunque el satélite natural de la tierra brillará con todo su esplendor. Por ello, muchos indican que es un momento ideal para practicar diversidad de rituales, eligiendo el que mejor te acomode.

Y en ese sentido, los alimentos son aspectos bastante utilizados para estos procedimientos que según los practicantes, sirven para atraer aspectos como abundancia, dinero, bendiciones o energías positivas. Esto porque se cree que estos eventos astronómicos dejan a su paso altos niveles de energía, que se traducen en momentos de cierre de ciclos o apertura de nuevas posibilidades en el mundo espiritual-astrológico.

¿Qué alimentos se recomienda usar para los rituales de la Luna Azul?

Si eres creyente y practicante de estas situaciones, estos son los alimentos que se recomiendan para los rituales de Luna Azul.

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