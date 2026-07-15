5 trucos para mantener tu cabello sano durante tus vacaciones de verano en la playa

Las vacaciones de verano son el momento perfecto para disfrutar del sol, mar, arena y playa, pero mientras tú te relajas, tu cabello enfrenta uno de los mayores desafíos del año , ya que durante estos días está expuesto a los constantes rayos UV, a la sal de oceano y el viento, los cuales provocan resequedad, puntas abiertas, pérdidas de brillo incluso el quiebre por lo que aquí te dejamos algunos tips para que no lo dañes sin que te des cuenta.

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Recuerda que durante estos días de aventuras y relajación también debes de poner énfasis en el cuidado del cabello para evitar que este descanso termine con una melena dañada.

5 consejos para proteger el cabello antes, durante y después de cada visita a la playa

1.- Humedecer el cabello

Antes de meterte al mar es recomendable humedecer el cabello con agua dulce, de esta forma la fibra capilar absorbe menos agua salada, lo que ayuda a reducir la deshidratación y el daño causado por la sal o incluso el cloro si vas a entrar a una piscina del hotel donde te estás hospedando.

2.- Protector solar para el cabello

El protector solar no solo es exclusivo para la piel, también es necesario utilizar uno para el cabello ya que este también necesita cuidarse de los rayos UV. En el mercado existen varias versiones como spray o tratamientos de filtro solar que ayudan a prevenir la resequedad, la decoloración y la pérdida de elasticidad.

3.- Realiza un peinado recogido

Durante estos días trata de realizar peinados recogidos, sabemos que te gusta presumir tu melena suelta, sin embargo, trata llevar peinados trenzados o chongos de esta forma evitarás que el viento lo enrede, además ayuda a reducir la fricción , el quiebre y puntas abiertas.

4.- Enjuagar después de salir del mar

Así como te recomendamos mojar tu cabello antes de entrar al mar, también debes considerar en enjuagarlo después de salir, de esta forma evitarás que el cloro, la sal o arena permanezca mucho tiempo en la melena que provoca la resequedad de la fibra capilar.

5.- Aplicar mascarilla hidratante

Después de una jornada bajo el sol, utiliza una mascarilla nutritiva o un acondicionador profundo para devolverle hidratación, suavidad y brillo al cabello. Este hábito también ayuda a reparar el daño causado por la exposición al calor y al agua salada.