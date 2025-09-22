¿Conoces la función secreta de Instagram? Aprende a usar las “tomas”

En un giro que busca combatir la cultura de la perfección, Instagram está desplegando sigilosamente una nueva herramienta que permite enviar fotos que se autodestruyen y que, por diseño, no pueden ser editadas. ¿El objetivo? Fomentar la espontaneidad y las conexiones reales, ¿ya la conocías? En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te explicamos a fondo qué son las “tomas” de Instagram, cómo funcionan y la guía definitiva para que empieces a usarlas hoy mismo.

¿Qué son exactamente las “tomas” de Instagram?

Las “tomas” de Instagram (conocidas en inglés como “Peek”) son fotografías efímeras que se toman y se envían en el momento a través de los mensajes directos. A diferencia de cualquier otra función de la plataforma, su filosofía se basa en tres pilares fundamentales:



Instantaneidad, no puedes subir fotos desde la galería. La toma se captura y se comparte al instante. Cero edición, olvídate de los filtros, stickers o recortes. La foto se envía tal cual la capturas, sin retoques. Privacidad absoluta, la imagen desaparece para siempre después de que el receptor la abre. No queda guardada ni en tu chat ni en el suyo.



¿Cómo usar las “tomas” de Instagram? Guía paso a paso

Activar y enviar tus primeras “tomas” de Instagram es un proceso rápido e intuitivo. La función se encuentra dentro de tus mensajes directos. Sigue estos pasos:



Abre tus mensajes directos (DM), ve a la conversación con la persona o grupo al que quieres enviar la Toma. Busca el ícono de cámara, junto a la barra para escribir tu mensaje, verás un nuevo ícono de cámara con un diseño distintivo (puede variar ligeramente mientras se despliega). Captura el momento, al presionarlo, se abrirá la cámara. No hay botones para cambiar a la galería. Simplemente, enfoca y dispara para tomar la foto. Envío inmediato, una vez capturada, la foto se envía automáticamente. No hay paso de confirmación ni pantalla de edición. Espera a que la vean, la imagen aparecerá en el chat con un indicador especial. Una vez que tu amigo la abra, el mensaje cambiará para mostrar que ha sido vista y desaparecerá.

“Tomas” vs. historias: ¿cuál es la diferencia principal?

Aunque ambas son efímeras, las “tomas” y las historias sirven para propósitos muy diferentes. Aquí te dejamos una comparación clara:

Visibilidad - Privada (solo para el chat que elijas)

Privada (solo para el chat que elijas) Edición - No permite ninguna edición ni filtros

No permite ninguna edición ni filtros Duración - Desaparece tras ser vista una vez

Desaparece tras ser vista una vez Contenido - Solo fotos tomadas en el momento

Esta nueva herramienta es la respuesta de Instagram a una comunicación más íntima y menos producida, centrada en compartir un instante real en lugar de una imagen curada.