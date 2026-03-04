Aplica estos cuidados para una piel sana y una barba sin picazón

Si tomaste la decisión de dejarte crecer la barba pues seguro que más de una vez habrás sentido picazón persistente y en algunos casos la caspa comienza a notarse entre el vello .Cuando esto ocurre muchos piensan que es problema del pelo, sin embargo, todo radica en el cuidado de la piel.

La piel que queda debajo de la barba se reseca y las células muertas quedan atrapadas entre los vellos, generando irritación. Para revertir esto no necesitas productos caros sino una rutina simple y constante.

¿Cómo cuidar tu piel para no tener picazón?

Limpia la barba con un producto suave

Tu barba debe ser cuidada al igual que todo tu rostro, no utilices geles de ducha o champús para el cabello porque son agresivos ya que eliminan los aceites naturales causando sequedad que deriva en la picazón.

Te recomendamos que utilices un limpiador facial suave o un champú específico para barba. Masajea con las yemas de los dedos para llegar a la piel durante 30 segundos y enjuaga bien.

Utiliza agua tibia

Para seguir con la rutina debes tener en cuenta que la piel se irrita con el agua caliente. A la hora de lavar tu rostro debes hacerlo con agua templada o que esté apenas tibia.

Seca siempre sin frotar

A la hora de secar tu barba debes evitar la fricción con una toalla áspera porque puede irritar la piel sensible que es propensa a la picazón y daña el vello facial. Luego de la ducha debes presionar suavemente con una toalla para que absorba la mayor parte del agua. Te recomendamos usar toallas suaves y no frotes.

Cuida tu barba de la mejor manera.

Hidrata la piel

El siguiente paso es una buena hidratación para que la piel no se irrite ni cause picazón. Este es un paso muy importante. Puedes utilizar unas pocas gotas de aceite para barba en tus palmas, frótalas un segundo y masajea a fondo desde la raíz, asegurándote de que el producto llegue a la piel. Si tienes la piel grasa, una crema hidratante facial ligera puede ser una mejor opción.

Cepilla para distribuir el producto y exfoliar

Por último, debes peinar la barba con un cepillo específico con cerdas naturales. Así vas a poder desenredar y distribuir de manera uniforme el aceite o la crema desde la raíz hasta las puntas. Además, actúa como una exfoliación suave que elimina las escamas de piel muerta.

