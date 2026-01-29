Esta es la barba que más se acopla a tu estilo, según tu tipo de rostro

La figura del rostro se ha vuelto importante para definir la mejor forma en cómo vernos a través de distintos accesorios, como lo pueden ser los collares, piercings o, incluso, sombreros. Ahora bien, ¿qué ocurre con los hombres que desean dejarse la barba en función de probar algo nuevo en su estilo diario?

La permanencia de la barba y el bigote se ha convertido en algo trascendente para las nuevas generaciones, las cuales entienden que este apartado ha tomado cada vez más importancia con el paso de los años. Por tal motivo, aquí conocerás cuál es la barba que más se acopla a tu estilo de acuerdo con el tipo de rostro que tienes.

¿Cuál es la barba que más se acopla a tu tipo de rostro?

Expertos en la materia consideran, por ejemplo, que la barba de candado bien trabajada y cuidada puede lucir por demás elegante a quienes tienen cabello abundante y, a su vez, un tipo de rostro que no sea redondo, lo cual hará que este modelo pueda verse mucho mejor al momento de presumirlo en la calle.

Te puede interesar: Tips para que tu barba crezca con remedios caseros

Para quienes son más amantes del bigote, una forma de manubrio a través de dos extremos hasta arriba mediante un efecto vintage puede ser perfecto, coqueto y llamativo para quienes desean verse con un estilo más apegado a las películas y que no cuenten con un rostro, por ejemplo, alargado u ovalado.

Finalmente, si cuentas con un rostro redondo lo importante es proyectar un aspecto más juvenil que infantil, por lo que, para alargar este, se hace hincapié en una pequeña barba, por lo que se recomienda tajantemente no utilizar las barbas demasiado abundantes ni los cortes de pelo con demasiado volumen.

¿Anteojos más barba, una apuesta arriesgada pero eficaz?

Si cuentas con problemas de vista, y optaste por anteojos con un armazón grueso , se recomienda no utilizar una barba demasiado imponente y que el cabello, a su vez, no caiga sobre el rostro, pues este se sentirá sofocado. Por tal motivo, expertos en estética recomiendan un bigote delgado para este tipo de situaciones.