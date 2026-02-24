Así debes cuidar tus canas para que no sean más visibles a partir de los 50 años
Es importante que conozcas la forma correcta de cuidar tus canas, ya que evitarás que sean visibles. Conoce todos los detalles que debes aplicar en su cuidado
Anteriormente, ya habíamos tenido la oportunidad de hablar sobre los consejos para lucir una cabellera hermosa a partir de los 50 años, debido a que ya no era del mismo tipo de pelo. Ahora es momento de hablar específicamente sobre cómo cuidar tus canas para evitar que sean más visibles.
Son sencillos consejos que te van a ayudar a evitar que el color y brillo sea más notorio, así que toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a dejar para que tu melena luzca mejor.
¿Cómo cuidar mi cabello con canas?
Hay que tener mucho cuidado al cuidar tus canas a partir de los 50 años, puesto que hay ciertas acciones que pueden generar que sean más visibles, en especial si tenemos una melena oscura. Por lo tanto, los expertos en belleza recomiendan los siguientes aspectos:
- Cambia tu champú por uno matizante; esto va a permitir que los mechones blanquecinos no adquieran un color amarillento; en realidad va a parecer que traes luces en tu melena.
- Debido a que el pelo se hace más débil, opta por aplicar mascarillas nutritivas para fortalecerlo.
- El uso de protectores térmicos será indispensable, evitando que el sol o el uso de herramientas de calor las hagan más visibles.
- Los cortes te van a ayudar notablemente, ya que con ellos eliminan lo maltratado y podrás usar estilos que te ayuden a disimular su aspecto.
¿Qué cortes de pelo disimulan las canas?
Hay cortes de pelo que te pueden ayudar a disimular los mechones blanquecinos, además de darnos un aspecto más rejuvenecido. Dentro de los peinados que se recomiendan están el pixie, el long bob, capas suaves y el bob con textura, estilos con los que podremos disminuir su aspecto notablemente.
Con todos los consejos vas a lograr cuidar tus canas a partir de los 50 años, sencillos tips que lograrán que no sean más visibles en tu melena. No olvides que la buena alimentación y el evitar el tabaco son recomendaciones esenciales para que tu pelo luzca saludable fácilmente.
