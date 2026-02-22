Así debes cuidar el pelo a partir de los 50 años para lucir una melena joven y sana
A partir de los 50 años hay que cuidar el pelo de forma diferente, ya que la melena cambia su textura y densidad. Te contamos cómo lograr una melena joven
Cuando hablamos sobre cuidar el pelo, usualmente se destaca por ser información recomendada para una melena joven, donde se busca eliminar el frizz o disminuir la aparición de puntas abiertas. Sin embargo, olvidamos que a partir de los 50 años, nuestro cabello requiere de ciertos cuidados extras y especiales.
Es así que te vamos a explicar algunos tips que debes considerar en tu pelo, con la principal finalidad de tener una cabellera sana, técnicas que no debes dejar pasar en tu día a día.
¿Cómo cuidar el pelo a los 50 años?
A partir de los 50 años, nuestro cabello se destaca por perder densidad, tener la mayor presencia de sequedad, la presencia de canas, mayor frizz y por obtener una textura que lo hace más propenso a romperse. Ante esas características, es importante cuidar el pelo con ciertos tips diferentes.
Para lograr mantener una melena joven y sana a esa edad, es fundamental mantener ciertos cuidados para que no se vea descuidado y avejentado, realizando lo siguiente:
- Considerando que la producción de sebo disminuye, hay que optar por champú que sea suave, buscando que sean productos hidratantes, evitando aquellos productos que tengan muchos activos.
- No compres cualquier acondicionador; busca qué características tiene tu cabellera y opta por aquellos que otorguen lo que necesitas, desde humectantes hasta fortalecedores.
- Considera el uso de mascarillas hidratantes, en especial aquellas que tengan antioxidantes, biotina, queratina o colágeno.
- Para estilizar la melena, opta por el uso de espumas, mousses o sprays que sean ligeros, además de emplear herramientas de poco calor, ya sean secadoras o pinzas.
¿Qué otros cuidados debemos hacer en nuestra vida?
Aunque la aplicación de productos es vital para cuidar el pelo a partir de los 50 años, es importante aclarar que habrá ciertos hábitos en nuestra jornada que nos van a ayudar notablemente a lograr una melena joven y sana. Considera lo siguiente:
- Protección solar: Aplica protectores térmicos al emplear herramientas de calor o al estar bajo el sol mucho tiempo.
- Opta por cortes de pelo que te ayuden a darle más volumen y a eliminar todo lo dañado.
- Mantén una buena alimentación para tener una cabellera fuerte.
- Hidrátate con agua.
- Maneja el estrés que tengas en tu vida, realizando ciertas actividades que te ayuden a calmarte.
- Masajes capilares.
@elgaunachicade50 Hace 3 años pensé que era la edad. Que en la premenopausia el cabello se afina… y punto. No era eso. Hubo 5 cambios muy reales que transformaron mis entradas y mi coleta: 1️⃣ Empecé a comer para nutrirme, no para salir del paso. Más proteína. Más comida de verdad. El folículo no fabrica cabello con café y prisas. 2️⃣ Dejé de vivir acelerada todo el día. Dormí mejor, bajé revoluciones y regulé mi cortisol. Un cuerpo en alerta no prioriza fabricar cabello. 3️⃣ Entendí qué estaba pasando en mi etapa hormonal. Cuando entiendes la fase, dejas de ir a ciegas. 4️⃣ Fui constante con una suplementación específica. No al azar. No lo que estaba de moda. 5️⃣ Dejé de buscar el champú milagro y trabajé desde dentro. Mi cabello no estaba envejeciendo. Estaba respondiendo a cómo yo estaba viviendo. Si ahora mismo ves tus entradas más marcadas o tu coleta cada vez más fina, no es resignación. Es información. Y no se soluciona con un champú. Si quieres trabajar tu caso como yo trabajé el mío, en mi bio tienes un cuestionario. Empecemos por ahí. #menopausia #caidadecabello #saludfemenina ♬ sonido original - Elgaunachicade50