Así debes cuidar el pelo a partir de los 50 años para lucir una melena joven y sana

Cuando hablamos sobre cuidar el pelo, usualmente se destaca por ser información recomendada para una melena joven, donde se busca eliminar el frizz o disminuir la aparición de puntas abiertas. Sin embargo, olvidamos que a partir de los 50 años, nuestro cabello requiere de ciertos cuidados extras y especiales.

Es así que te vamos a explicar algunos tips que debes considerar en tu pelo, con la principal finalidad de tener una cabellera sana, técnicas que no debes dejar pasar en tu día a día.

¿Cómo cuidar el pelo a los 50 años?

A partir de los 50 años, nuestro cabello se destaca por perder densidad, tener la mayor presencia de sequedad, la presencia de canas, mayor frizz y por obtener una textura que lo hace más propenso a romperse. Ante esas características, es importante cuidar el pelo con ciertos tips diferentes.

Para lograr mantener una melena joven y sana a esa edad, es fundamental mantener ciertos cuidados para que no se vea descuidado y avejentado, realizando lo siguiente:

Considerando que la producción de sebo disminuye, hay que optar por champú que sea suave, buscando que sean productos hidratantes, evitando aquellos productos que tengan muchos activos.

No compres cualquier acondicionador; busca qué características tiene tu cabellera y opta por aquellos que otorguen lo que necesitas, desde humectantes hasta fortalecedores.

Considera el uso de mascarillas hidratantes, en especial aquellas que tengan antioxidantes, biotina, queratina o colágeno.

Para estilizar la melena, opta por el uso de espumas, mousses o sprays que sean ligeros, además de emplear herramientas de poco calor, ya sean secadoras o pinzas.

¿Qué otros cuidados debemos hacer en nuestra vida?

Aunque la aplicación de productos es vital para cuidar el pelo a partir de los 50 años, es importante aclarar que habrá ciertos hábitos en nuestra jornada que nos van a ayudar notablemente a lograr una melena joven y sana. Considera lo siguiente:

Protección solar: Aplica protectores térmicos al emplear herramientas de calor o al estar bajo el sol mucho tiempo.

Opta por cortes de pelo que te ayuden a darle más volumen y a eliminar todo lo dañado.

Mantén una buena alimentación para tener una cabellera fuerte.

Hidrátate con agua.

Maneja el estrés que tengas en tu vida, realizando ciertas actividades que te ayuden a calmarte.

Masajes capilares.